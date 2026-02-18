Comenzó el ciclo lectivo 2026: los docentes regresaron a las escuelas y reabrieron las instituciones en Santiago del Estero

Este miércoles 18 de febrero se concretó la apertura de los establecimientos educativos y el retorno del personal docente. El calendario se extenderá hasta el 18 de diciembre, con receso invernal desde el 20 de julio.

El ciclo lectivo 2026 comenzó este miércoles 18 de febrero en Santiago del Estero con el regreso de los docentes a sus tareas y la apertura formal de las escuelas en todo el territorio provincial.

Desde las primeras horas de la mañana se advirtió un mayor movimiento vehicular y peatonal en la Capital, marcado por la vuelta a la actividad en los establecimientos educativos.

Un equipo de Diario Panorama recorrió distintas instituciones públicas y privadas, donde se observó a padres realizando trámites administrativos, principalmente inscripciones, y a alumnos que se presentaron a rendir exámenes pendientes.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, había oficializado el calendario escolar 2026 tras la definición de los feriados nacionales y provinciales. En Santiago del Estero, el período áulico se extenderá hasta el 20 de julio, cuando comenzará el receso invernal.

Las vacaciones de invierno se desarrollarán hasta el 31 de julio. Luego, las actividades se retomarán hasta el 18 de diciembre, fecha prevista para la finalización del ciclo.

Aumentan la ayuda escolar

El gobernador Elías Suárez anunció un incremento en la ayuda escolar 2026, que será de $280.000 por hijo en edad educativa.

El beneficio comenzará a pagarse desde el 10 de marzo y apunta a acompañar a las familias de la administración pública ante los gastos que implica el inicio de clases.

La medida se enmarca en el paquete de medidas salariales ya confirmado para este año, que incluye el Bono de Inicio de Ciclo Lectivo y otros adicionales previstos durante 2026.

La provincia deja sin efecto la Jornada Extendida en 2026

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que Santiago del Estero no continuará con el Programa de Jornada Completa o Extendida durante el ciclo lectivo 2026.

La decisión se adoptó ante los reiterados inconvenientes en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional, que realizó solo una transferencia parcial correspondiente a septiembre.

Desde la cartera educativa señalaron que se reforzarán dispositivos pedagógicos para garantizar la continuidad y calidad del aprendizaje, mientras se gestionan los fondos adeudados de octubre, noviembre, diciembre y el aguinaldo correspondiente.

Nuevos horarios para escuelas primarias públicas