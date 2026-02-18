Anunciaron aumentos para los beneficiarios de tarjetas sociales, planes de emergencia y celíacos

Las medidas fueron oficializadas por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y la ministra de Justicia, Matilde O’mil.

Hoy 19:45

A partir de lo dispuesto por el gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, anunciaron este miércoles por la tarde los aumentos que beneficiarán a más de 20 mil personas que cuentan con Tarjetas Sociales, Planes de Emergencia y el programa destinado a celíacos.

Para las personas que cuentan con Tarjetas Sociales el incremento será de $ 52.000 a $ 74.000; para quienes reciben ayuda para el tratamiento por celiaquía será de $ 25.500 a $ 37.000; mientras los beneficiarios de Planes de Emergencia pasarán de $70 mil a $ 100.000.

Estas medidas fueron adoptadas por el Gobierno de la provincia en consonancia con las mejoras salariales oficializadas días atrás para todos los trabajadores de la administración pública.

Al respecto, Araujo dijo: "Son medidas que tienden a neutralizar el impacto inflacionario y tratar de atender todas aquellas demandas sociales de personas que están, en este caso, en situaciones de mayor vulnerabilidad y que tienen que ser acompañadas desde el Estado".

Por su parte, O’Mill resaltó que estas decisiones forman parte de la "Red de Protección Social del Gobierno de la provincia" y especificó que en el caso de los Planes de Emergencia comenzarán a pagarse este viernes 20 ya con el aumento y las tarjetas desde el lunes 23 de febrero.