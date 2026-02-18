Susto en pleno centro: bomberos voluntarios intervinieron en incendio de tendido eléctrico

Fue en el cruce de calle Pellegrini y Avenida Belgrano, paadas las 17 horas de este miércoles, momento en que el calor se hacía sentir en las calles de la Madre de Ciudades.

Hoy 22:09

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles, cuando cableado eléctrico en la vía pública sufrió un principio de incendio.

El fuego se dio en un tendido en la esquina de Pelegrini y Avenida Belgrano, pleno centro santiagueño.

Llamados alertaron primero a la Policía de la Provincia y estos solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios de la Capital, debido a la cercanía.

Zona donde ocurrió el indicente

De inmediato partió una dotación y ya en el lugar realizaron tareas de prevención, hasta tanto arribara al lugar personal de la empresa EDESE para solucionar el inconveniente.

Tras la la intervención de la mencionada empresa, la dotación regresó a su cuartel.