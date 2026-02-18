Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 FEB 2026 | 28º
X
Policiales

Susto en pleno centro: bomberos voluntarios intervinieron en incendio de tendido eléctrico

Fue en el cruce de calle Pellegrini y Avenida Belgrano, paadas las 17 horas de este miércoles, momento en que el calor se hacía sentir en las calles de la Madre de Ciudades.

Hoy 22:09
Bomberos Voluntarios

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles, cuando cableado eléctrico en la vía pública sufrió un principio de incendio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fuego se dio en un tendido en la esquina de Pelegrini y Avenida Belgrano, pleno centro santiagueño.

Llamados alertaron primero a la Policía de la Provincia y estos solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios de la Capital, debido a la cercanía.

Zona donde ocurrió el indicente Zona donde ocurrió el indicente

Te recomendamos: Bomberos voluntarios sofocaron las llamas que destruyeron un auto en cercanías del Estadio Único

De inmediato partió una dotación y ya en el lugar realizaron tareas de prevención, hasta tanto arribara al lugar personal de la empresa EDESE para solucionar el inconveniente.

Tras la la intervención de la mencionada empresa, la dotación regresó a su cuartel.

TEMAS bomberos voluntarios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así será el esquema de bonos anunciado por el gobernador Elías Suárez
  2. 2. Elías Suárez confirmó subas en la Tarjeta Social y el Programa de Emergencia Provincial
  3. 3. Horror en Indonesia: un cocodrilo gigante mató a una mujer en el río y el dramático rescate quedó filmado
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 18 de febrero: anticipan una jornada calurosa, con nubosidad y alta humedad
  5. 5. Detienen a depravado acusado de violar y filmar a su propia hija
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT