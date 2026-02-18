Ingresar
Imágenes sensibles: policía le aplicó una llave “mataleón” a un hombre y lo desmayó

Un vendedor ambulante sufrió un fuerte desmayo tras ser golpeado y sometido por varios policías militares (PM).

Hoy 20:11

En sucesos que aún están en investigación, un vendedor ambulante sufrió un fuerte desmayo tras ser golpeado y sometido por varios policías militares (PM) con una llave conocida como 'mataleón', mientras se encontraba en una de las festividades del carnaval de Brasil.

El hecho, grabado y compartido en redes sociales, ocurrió el martes en Ibirapuera, en la zona sur de Sao Paulo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en un comunicado que "no acepta los excesos".

Brasil

