A casi dos meses de la muerte del actor de “Pulp Fiction”, Peter Greene revelaron la causa

Fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York en diciembre del 2025, a los 60 años.

Hoy 20:46

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en 'Pulp Fiction' y 'The Mask' ('La Máscara'), murió por una herida de bala accidental infligida por él mismo, según confirmó la Oficina del Médico Forense de Nueva York, casi 2 meses después de que fuera encontrado sin vida en su departamento del Lower East Side el 12 de diciembre de 2025, reportó este miércoles TMZ.

La lesión afectó la arteria braquial tras un disparo en la axila izquierda, lo que provocó su fallecimiento.

Greene fue hallado inconsciente en su vivienda y las autoridades descartaron desde el inicio la participación de terceros.

Su representante lo describió como "uno de los grandes actores de su generación" y recordó que el intérprete tenía previsto someterse a una cirugía por un tumor benigno el mismo día en que fue encontrado muerto.