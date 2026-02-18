Julieta Prandi deslumbró en bikini a los 44 años y marcó tendencia desde Brasil

La conductora compartió fotos de sus vacaciones junto a su pareja, el músico Emanuel Ortega, y recibió una ola de elogios en redes sociales por su look playero.

La modelo y conductora Julieta Prandi volvió a captar la atención en redes sociales al compartir imágenes de sus vacaciones en Brasil, donde se mostró relajada, enamorada y marcando tendencia con su look de playa.

Lejos de las alfombras rojas y los compromisos laborales, la figura televisiva publicó una serie de fotos en las que se la ve disfrutando del descanso junto a su pareja, Emanuel Ortega, quien además fue el encargado de retratarla.

Un bikini en tendencia

Para la ocasión, Prandi eligió un bikini verde pálido de terciopelo, una textura que gana cada vez más presencia en la moda de playa.

El diseño incluyó corpiño triangular regulable con breteles finos y bombacha cavada colaless con tiritas laterales ajustables.

Completó el estilismo con cabello suelto y rostro al natural, apostando por una estética relajada y chic que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Las postales la muestran recostada sobre el tronco de una palmera, sentada en escalinatas y rodeada de vegetación tropical, escenarios que reforzaron el clima veraniego del posteo. También compartió una selfie junto a Ortega, quien lució una remera blanca y gorra con visera.

Mensajes románticos y miles de reacciones

“Presumiendo de tus fotos”, escribió la conductora en la publicación, que se llenó de “me gusta” y comentarios elogiosos.

El músico respondió con un mensaje cargado de romanticismo: “El lente te quiere... Casi tanto como yo”, expresó, dejando en evidencia el buen momento que atraviesa la pareja.

El posteo no solo reflejó el costado más íntimo de la conductora, sino que también volvió a posicionarla como referencia de estilo, demostrando que la elegancia y la sensualidad no tienen edad.