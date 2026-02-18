Ingresar
La Capital trabaja en la limpieza y mantenimiento de los desagües del barrio Siglo XX

El trabajo se realizó en Avenida del Trabajo y Niccolino Locche.

Hoy 23:05

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital continúa con su programa de mantenimiento y limpieza de los desagües pluviales y en esa tarea durante la semana dio comienzo a los trabajos en el barrio Siglo XX.

Personal de la dependencia con colaboración de los operarios del Centro Operativo N°7 comenzaron con el saneamiento  de veredas y soleras de los desagües de ese sector de la ciudad.

Se trata de una primera etapa que, se lleva adelante sobre Avenida del Trabajo y Niccolino Locche, desde donde se retiró gran cantidad de residuos domiciliarios, restos de podas y escombros desde dentro del canal, que sirve para escurrir el agua de lluvia de varios barrios de la ciudad.

Los trabajos continuarán luego en un segundo tramo sobre calle Ingenio Contreras y en un tercer trayecto sobre Avenida Tardieu del barrio Siglo XXI.

