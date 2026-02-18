Paro general el jueves 19 de febrero: todo lo que se sabe sobre la medida convocada por la CGT

La CGT y distintos gremios confirmaron la medida de fuerza que impactará de lleno en el transporte y los servicios.

Hoy 23:19

Se confirmó el paro nacional para este jueves 19 de febrero. El mismo se da en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El paro nacional se realizará en el marco del debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La medida fue anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuenta con el respaldo de gremios clave.

Estos serán los principales sectores alcanzados:

Colectivos, con adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a excepción de las líneas del grupo DOTA.

Trenes, por la confirmación de La Fraternidad y Unión Ferroviaria.

Subtes y Premetro, con paro total de 0 a 24.

Vuelos, por adhesión de gremios aeronáuticos.

Bancos nacionales

Industria metalúrgica, con paro y movilización de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La consigna sindical es rechazar puntos centrales del proyecto, como cambios en indemnizaciones y licencias médicas. Además, algunos gremios anticiparon movilización al Congreso.