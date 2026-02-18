Chino Darín conmovió a sus seguidores con el video más tierno junto a su bebé: “Hijo de tigre”

El actor compartió una escena íntima con Dante, el hijo que tuvo con la actriz española Úrsula Corberó, y enterneció a sus fans en redes sociales.

Hoy 00:00

El Chino Darín volvió a conquistar a sus seguidores, aunque esta vez no fue por un estreno ni por una aparición pública, sino por un momento íntimo y familiar que compartió desde sus redes sociales.

El actor publicó un video en el que se lo ve recostado, sin remera, mientras su hijo recién nacido, Dante, duerme profundamente apoyado sobre su pecho. El bebé aparece envuelto en una mantita clara y con un gorrito tejido, en una escena de contacto piel con piel que transmite calma y ternura.

Un gesto íntimo que emocionó a todos

En las imágenes, Darín mantiene los ojos cerrados y sostiene al pequeño con ambas manos, en una postura relajada que refleja la conexión de los primeros días entre padre e hijo.

El detalle que terminó de conquistar a los usuarios fue la frase con la que acompañó la publicación:

“¡Hijo ‘e tigre!”, escribió, sumando un guiño orgulloso y divertido al momento.

El video rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios afectuosos, con seguidores celebrando esta nueva etapa del actor y destacando la dulzura del instante compartido.

La publicación dejó ver un costado íntimo del artista y volvió a confirmar que, más allá de su carrera internacional, también disfruta plenamente de su presente familiar.