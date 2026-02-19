Un Boca necesitado buscará recuperarse ante un Racing en alza en la Bombonera

El Xeneize necesita reaccionar tras dos flojas presentaciones y la Academia quiere ratificar su levantada. Se enfrentan desde las 20 por la sexta fecha del Apertura 2026.

Con el recuerdo aún latente de la semifinal del Clausura, Boca Juniors y Racing Club volverán a verse las caras este viernes desde las 20 en La Bombonera, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

El equipo conducido por Claudio Úbeda atraviesa un momento delicado. El empate sin goles ante Platense profundizó el malestar de los hinchas, que ya venían golpeados por las derrotas frente a Estudiantes y Vélez como visitante. Con siete puntos, el Xeneize marcha séptimo en la Zona A y necesita una victoria para recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación.

En cuanto al equipo, Leandro Paredes está descartado por un esguince en el tobillo derecho. El capitán decidió frenar para no agravar la lesión. Además, podría haber variantes tácticas: Edinson Cavani tiene chances de ser titular, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Di Lollo podrían salir del once por bajo rendimiento.

El clásico también puede ser determinante para Úbeda, cuyo ciclo quedó bajo la lupa tras la caída en la semifinal del Clausura ante la Academia el pasado 7 de diciembre. Desde entonces, la relación con el hincha se tensó y los resultados no ayudaron a calmar el clima.

Del otro lado, Racing llega en alza. El conjunto de Gustavo Costas dejó atrás un arranque con tres derrotas y encadenó dos triunfos consecutivos ante Argentinos Juniors y Banfield. Esos seis puntos lo colocaron noveno en la Zona A, a un paso de la zona de clasificación.

Costas tiene casi todo definido, con una sola duda en el mediocampo entre Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini. En la semifinal del Clausura, Racing cortó una racha adversa en la Bombonera y, además, el historial reciente le es favorable: ganó ocho de los últimos 18 partidos y se quedó con dos títulos frente al Xeneize, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.