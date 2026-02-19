Defensa y Justicia y Belgrano chocan en un duelo de animadores e invictos

El Halcón y el Pirata, terceros en sus respectivas zonas, se enfrentan desde las 17:15 en Florencio Varela con el objetivo de seguir en la pelea grande.

Hoy 07:01

Defensa y Justicia y Belgrano se medirán este viernes desde las 17:15 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol. Ambos llegan en puestos de privilegio y buscarán un triunfo que los mantenga en la parte alta de sus respectivas zonas.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Cómo llegan

El equipo dirigido por Mariano Soso viene de empatar 1-1 ante Vélez como local y suma nueve puntos en la Zona A. Se ubica tercero, por debajo del Fortín (11) y de Independiente, que también tiene nueve pero mejor diferencia de gol. El Halcón intentará hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Por su parte, el conjunto conducido por Ricardo Zielinski atraviesa un gran presente. Está invicto, suma 11 puntos en la Zona B producto de tres victorias y dos empates, y viene de conseguir un valioso triunfo en Mendoza frente a Independiente Rivadavia con gol de Franco Vázquez. Además, el Pirata cosechó siete de los últimos nueve puntos en condición de visitante y buscará extender esa racha en Varela.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero, Rubén Botta; Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.