En vivo: Defensa y Justicia y Belgrano chocan en un duelo de animadores e invictos

El Halcón y el Pirata, terceros en sus respectivas zonas, se enfrentan desde las 17:15 en Florencio Varela con el objetivo de seguir en la pelea grande.
Defensa y Justicia y Belgrano se medirán este viernes desde las 17:15 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol. Ambos llegan en puestos de privilegio y buscarán un triunfo que los mantenga en la parte alta de sus respectivas zonas.
