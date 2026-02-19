El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El paro de la CGT no afectó al volumen de negocios y la divisa mayorista cayó a $1.389, un piso en tres meses. En el Banco Nación cayó a $1.410, el precio más bajo desde el 30 de septiembre.

Hoy 18:35

A pesar del paro general convocado por la CGT, el volumen de negocios en la plaza mayorista del dólar se mantuvo en un nivel razonable de USD 389,4 millones en el segmento de contado, con un nuevo retroceso para el tipo de cambio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tipo de cambio mayorista descontó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.389, en su precio mínimo desde el 17 de noviembre ($1.387), tres meses atrás.

El Banco Central fijó una banda superior del régimen cambiario en los $1.594,36, que dejó al tipo de cambio oficial a 205,36 pesos o 14,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), siete meses atrás.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado ($1.400).

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.440 para la venta. El dólar marginal mantiene un descenso de 30 pesos o 2% en lo que va de febrero.