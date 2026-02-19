En vivo: Diputados debate la reforma laboral y se espera que la votación sea a la medianoche

La iniciativa avanza con modificaciones en despidos y jornada laboral mientras la Cámara de Diputados discute posibles cambios antes de su sanción definitiva.

Hoy 22:09

En caso de que se apruebe la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que está en pleno debate en la Cámara de Diputados, la medida generará cambios en aspectos centrales de la vida laboral.

Entre ellos, el sistema de vacaciones, las indemnizaciones por despido y la posibilidad de implementar un banco de horas.

El texto podría ser modificado en Diputados y, de ocurrir eso, deberá volver al Senado para su sanción definitiva, tal como establece la Constitución cuando la Cámara revisora introduce cambios.

Se espera que la votación se concrete pasada las 22. El debate se tornó intenso durante la tarde donde hubo varios cruces entre los bloques.