El Dr. Llugdar efectuó la apertura del 3º Encuentro de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil

El magistrado se refirió a los desafíos que afrontan las instituciones y al debate público sobre el abordaje de la problemática de adolescentes en conflicto con la ley.

Hoy 18:50

El Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales fue el espacio en que se realizó, en la mañana de hoy, el Tercer Encuentro de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil, con el propósito de profundizar la articulación entre los organismos que intervienen en materia penal juvenil en Santiago del Estero.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, quien en la oportunidad expresó: "Agradezco su presencia aquí y, en este caso como la sede del encuentro es el Poder Judicial, no he querido estar ausente. Es que creo que es un tema de compromiso con uno de los sujetos más vulnerables y que en la situación de los marcos de la Justicia Penal Juvenil, aparece con una doble faceta: tanto como infractor legal pero también, víctima del sistema".

A continuación, recordó que “el año pasado la provincia recibió un importante premio por la conformación del sistema, que no son solamente los operadores del Poder Judicial, sino es el Estado mismo. Y Santiago del Estero se ha distinguido por sobre todas las provincias argentinas y creo que tenemos que seguir esa ruta".

Más adelante, el magistrado enfatizó que "celebro esta iniciativa porque esto se trabaja en redes y esto es una política pública que no lo hace un solo Poder del Estado, necesita de la colaboración de los tres Poderes, tanto de la faz administrativa y contar con herramientas legislativas dentro de las competencias que tiene la provincia para poder tener un Código de Justicia especializada. Tenemos que hacer mucho hincapié en la especialización, que no pasa por una capacitación, sino en especialización en el interés superior del niño en general y en Justicia Penal Juvenil, en particular".

Seguidamente, reflexionó: "Pensaba, con lo que veo en el Congreso, que los jueces no podemos ser jueces de Narnia y con esto me refiero a esos jueces desconectados de la realidad, que soslayan la importancia de la capacitación. Entonces, entiendo que no tienen condiciones para ser jueces y eso va también para operadores judiciales que operan con niñez y adolescencia, pero que no les importa encontrar la solución en los estándares fijados”.

“Por eso, celebro este espacio y los felicito porque dejan bien parada a la provincia. Además, no tenemos que dejar que la sociedad se confunda, nada esto es hablar de impunidad, sino aplicar las medidas adecuadas acorde a la edad y desarrollo del Niño, Niña y Adolescente. La problemática del niño en general y el niño infractor, es como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancias y si no atendemos las circunstancias de esos niños, no los vamos a recuperar; con esa comprensión y compromiso tenemos que actuar y seguir celebrando los avances que la provincia pueda tener”, afirmó el magistrado.

Para concluir, aseveró que “mi mensaje para los jueces es que no tenemos que abusar del control de constitucionalidad, pero cuando es manifiesto, vamos a seguir respetando la progresividad, por lo que convoco a los jueces a no violar el principio de progresividad”.

Abordaje interdisciplinario

A continuación iniciaron las exposiciones de los representantes del Poder Judicial de la Provincia, en la persona de la Dra. Érika Casagrande Valdueza y el Dr. Gastón Merino, jueces del Juzgado de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil; de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa; Ministerios de Educación y de Justicia y DD.HH; Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF) y Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente (NEXO), entre otros organismos.

La Mesa de Responsabilidad Penal Juvenil, es una instancia de diálogo político entre las principales carteras que operan en la ruta de jóvenes en conflicto con la Ley Penal y aborda las temáticas que atraviesan al universo penal juvenil, con el objeto de trazar acciones contundentes en materia de seguridad ciudadana alterada por adolescentes.

Asimismo, se aboca al tratamiento procesal terapéutico psicológico y proyectivo de éstos, para buscar como fin, reconstruir, resocializar y restaurar, tanto al infractor como al damnificado por su conducta al margen de la norma.