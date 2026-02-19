Ingresar
El príncipe Andrés quedó “en libertad bajo investigación” luego de estar 11 horas detenido por el caso Epstein

La policía británica confirmó que el hermano del rey Carlos III salió de una comisaría en Norfolk y que el proceso en su contra recién comienza.

Hoy 21:21

El príncipe Andrés abandonó este jueves por la tarde la comisaría de Aylsham, en Norfolk, luego de permanecer 11 horas detenido por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público vinculada al posible envío de información confidencial al fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. La policía confirmó que quedó “en libertad bajo investigación”.

La imagen del hijo de Isabel II saliendo en la parte trasera de un vehículo policial marcó un hecho histórico para el Reino Unido: por primera vez en la monarquía contemporánea un miembro de la familia real fue detenido, trasladado a una dependencia policial y sometido a los procedimientos habituales de un sospechoso.

La policía explicó que el príncipe fue liberado bajo la figura legal conocida como “released under investigation”. En la práctica, implica que no fue imputado todavía, pero tampoco quedó desvinculado del expediente: puede ser citado nuevamente, interrogado otra vez o incluso arrestado si aparecen nuevas pruebas.

El caso se centra en presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público durante su etapa como enviado comercial británico. Los investigadores analizan correos electrónicos que lo vincularían con el estadounidense Jeffrey Epstein.

Según esos documentos, habría compartido información sensible relacionada con visitas oficiales y posibles inversiones internacionales. Entre los reportes mencionados aparecen informes sobre viajes a Asia y datos estratégicos sobre proyectos en Afganistán.

Fuentes policiales indicaron que el exduque fue sometido a los procedimientos estándar: huellas dactilares, fotografía policial y permanencia en una celda común. Las autoridades tenían hasta 24 horas para retenerlo sin cargos formales.

El subjefe policial Oliver Wright confirmó la apertura formal de la causa y explicó que el proceso recién comienza. “Entendemos el enorme interés público y daremos actualizaciones en el momento oportuno”, señaló.

La salida de la comisaría no cierra el episodio. Por el contrario, abre una nueva etapa judicial: Andrés quedó en libertad, pero jurídicamente sigue siendo sospechoso.

