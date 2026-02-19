La Sala Summer presenta su tercera fecha con la Larepandilla, Valentina Márquez, Alejandro Veliz y Tony Ángel

El evento será este domingo en el predio del Bº Autonomía. Con una grilla pensada para distintos públicos y entradas accesibles, la organización apuesta a otra noche fuerte con el único carnaval santiagueño de este fin de semana.

Hoy 10:33

La Sala Summer vuelve a encender la fiesta este domingo 22 desde las 19 horas, en una nueva edición de su propuesta al aire libre de El Carnaval más grande de la provincia. Se trata de la tercera fecha del evento, con una grilla renovada y una producción que ya mostró resultados positivos en las jornadas anteriores.

En esta oportunidad, el escenario recibirá a Larepandilla y Valentina Márquez, una propuesta pensada para el público tropical; Alejandro Veliz, uno de los nombres fuertes de la guaracha local; y Tony Ángel, con su repertorio romántico. La cartelera apunta a distintos estilos y edades, manteniendo el formato que caracterizó a las fechas previas.

Desde la organización destacaron que se trata de una grilla importante a un costo accesible. Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 las generales y $17.000 las VIP, y pueden conseguirse en los puntos de venta habituales y a través de los RRPP.

Producción, servicios y experiencia

El evento contará con dos sectores diferenciados: general y VIP, cada uno con sus propias barras y baños. El predio dispone de un escenario de gran dimensión y un sistema de sonido acorde a la capacidad del público asistente.

La propuesta gastronómica se mantiene con La Ruta de los Food Trucks, un sector destinado a la comida para acompañar la noche desde temprano, ya sea como cena o entrecena.

Otro punto que resaltan desde La Sala Summer es la logística. El predio cuenta con estacionamiento cómodo y vigilado, y en las fechas anteriores no se registraron inconvenientes en el ingreso ni en la salida del público, lo que consolidó la experiencia como ordenada y segura.

Una propuesta que continúa

La Sala Summer es el único espacio que continúa desarrollando este tipo de eventos en el marco del carnaval, apostando a una producción sostenida fecha tras fecha.

Con una grilla variada, servicios completos y entradas accesibles, la cita es este domingo 22 desde las 19 horas, en el predio al aire libre de La Sala Summer.