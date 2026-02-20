Gran Bretaña no permitirá que Estados Unidos utilice la isla Diego García para un eventual ataque a Irán

La Casa Blanca está elaborando planes militares detallados para un ataque contra el régimen iraní, que implica el uso de la base en la isla y la RAF Fairford en Gloucestershire, sede de la flota estadounidense de bombarderos pesados en Europa.

Hoy 05:49

La ley del talión está en marcha en la diplomacia entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Todo a causa de Groenlandia, la decisión del Reino Unido de defender su soberanía y ser parte de la misión que la OTAN envió al territorio que Donald Trump quiere anexar con negociaciones o por la fuerza. El presidente Trump ha retirado su apoyo al acuerdo del primer ministro Sir Keir Starmer para entregar las islas Chagos a Mauricio, ya que el Reino Unido no ha accedido a permitir el uso de bases británicas para atacar a Irán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Trump proyecta atacar el sábado a Irán. Necesita la isla de Diego García, en el archipiélago de Chagos, para que despeguen sus aviones B52.

Necesita el ok del gobierno británico

La Casa Blanca está elaborando planes militares detallados para un ataque contra Irán, que implica el uso de la base Diego García y la RAF Fairford en Gloucestershire, sede de la flota estadounidense de bombarderos pesados en Europa. Según los acuerdos de larga data con Washington, estas bases solo pueden utilizarse para operaciones militares previamente acordadas con el gobierno.

Reino Unido aún no ha autorizado a Estados Unidos a utilizar las bases en caso de que Trump ordene un ataque contra Irán, debido a la preocupación de que esto constituiría una violación del derecho internacional, el cual no distingue entre el Estado que lleva a cabo el ataque y quienes lo apoyan si estos últimos tienen "conocimiento de las circunstancias del acto internacionalmente ilícito".

El presidente Trump habló con el primer ministro Starmer el martes por la noche. Ambos conversaron sobre el ultimátum de Trump a Irán sobre su programa nuclear. Al día siguiente, Trump emitió su declaración criticando el acuerdo de Chagos.

En 2021, John Healey, el actual secretario de Defensa, solicitó en la Cámara de los Comunes una aclaración al entonces gobierno conservador sobre las normas básicas para el uso de bases británicas por parte de las fuerzas estadounidenses. Se le informó que una operación militar propuesta debería ajustarse a la legislación del Reino Unido y a la interpretación británica del derecho internacional pertinente.

Los antecedentes de la guerra en Irak

La postura del Reino Unido sobre los ataques preventivos es bien conocida. Antes de la guerra de Irak, Lord Goldsmith, el entonces fiscal general, argumentó que el derecho internacional solo permitía el uso de la fuerza en defensa propia en caso de un ataque real o inminente. Goldsmith argumentó posteriormente que una resolución de la ONU relativa a Irak la convertía en una guerra legal.

En la declaración de Trump del miércoles por la noche, el presidente hizo una referencia explícita a Irán y al papel que el Reino Unido podría desempeñar en cualquier ataque. También pareció sugerir que el apoyo británico sería legal según el derecho internacional, ya que Irán podría potencialmente atacar al país europeo.

El uso de la isla Diego García

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”, escribió en su sitio web Truth Social. “Un ataque que potencialmente se lanzaría contra el Reino Unido, así como contra otros países amigos”, precisó Trump.

Luego añadió: “Siempre estaremos listos, dispuestos y capaces de luchar por el Reino Unido. Pero deben mantenerse firmes frente al wokeismo y otros problemas que se les presenten”.

El gobierno ha insistido repetidamente en que un acuerdo de cesión con Mauricio, que se espera cueste al contribuyente 35.000 millones de libras, es necesario por razones de seguridad y evitaría una costosa batalla legal por el territorio.

En declaraciones realizadas hoy, Alex Davies-Jones, ministra de Víctimas, insistió en que el primer ministro cumpliría con el acuerdo y presentaría la legislación ante el parlamento lo antes posible.

Declaró a Times Radio: "Seguiremos trabajando con nuestros aliados, incluidos los estadounidenses, en esto. Pero, ante todo, la prioridad debe ser la seguridad nacional, y eso es lo que este gobierno está determinado a lograr".

"Hace apenas dos semanas respaldaron el acuerdo, y esta semana Estados Unidos también lo hizo. Seguiremos manteniendo conversaciones con los estadounidenses y otros aliados pero, como ya he dicho, la prioridad es nuestra base y la seguridad nacional".

Sin embargo, altos funcionarios del gobierno afirmaron en privado que el acuerdo no podía seguir adelante sin la aprobación estadounidense. Describieron la situación como "sombría".



Fuente: diario Clarín.