Peligro en Chaco: cerraron tres lagunas por la presencia de algas tóxicas

La Municipalidad de Resistencia dispuso el cierre preventivo de la Laguna Argüello, la Laguna Francia y la del Parque 2 de Febrero luego de que se confirmara la presencia de cianobacterias en uno de los espejos de agua y la posible existencia en los otros dos.

La medida incluye retiro de embarcaciones recreativas, vallados y señalización para impedir el contacto con el agua mientras se realizan análisis para determinar si las floraciones detectadas contienen toxinas que puedan afectar la salud humana o animal.

¿Qué son las cianobacterias?

Las cianobacterias son microorganismos acuáticos fotosintéticos —conocidos comúnmente como "algas verdeazules"— que forman parte natural de los ecosistemas hídricos. Su proliferación masiva, llamada floración, puede teñir el agua de tonalidades intensas que van desde verde brillante hasta marrón oscuro y, en ciertos casos, producir sustancias tóxicas que representan un riesgo sanitario si se ingieren o se inhalan gotículas contaminadas.

Su aparición está asociada a condiciones ambientales específicas. Las altas temperaturas, la radiación solar intensa, la transparencia del agua y la abundancia de nutrientes orgánicos favorecen su desarrollo acelerado. En lagunas urbanas, esos nutrientes provienen frecuentemente de restos vegetales, sedimentos y aportes del entorno urbano. La escasez de lluvias también influye, ya que reduce el recambio natural del agua y genera un ambiente más estable para su multiplicación.

Medidas preventivas

Ante la detección, informa Diario Norte de Chaco, el municipio retiró embarcaciones recreativas que podían generar aerosol de agua al desplazarse y dispuso restricciones de acceso para personas y mascotas.

Las autoridades locales indicaron además que ninguna laguna urbana se encuentra actualmente en condiciones aptas para bañarse, independientemente de la presencia visible de floraciones.