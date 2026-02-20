Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 0º
X
Espacio de Marca

Tarjeta Sol

"Tarjetealo"

Vuelta a clases - Tarjeta Sol
Vuelta a clases - Tarjeta Sol

Tarjeta Sol lanzó descuentos y cuotas sin interés para la vuelta a clases en Santiago del Estero

La firma santiagueña presentó promociones especiales en indumentaria escolar, útiles y librería, con 20% de descuento y financiación sin interés en comercios adheridos.

Hoy 08:27

Con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, Tarjeta Sol lanzó una serie de promociones especiales en rubros clave para la vuelta a clases. Los beneficios incluyen descuentos y financiación sin interés en indumentaria escolar, útiles y artículos de librería.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una primera etapa, la promoción está enfocada en la compra de indumentaria escolar. Todos los martes y hasta el 3 de marzo, los beneficiarios podrán acceder a un 20% de descuento y 4 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000 por cuenta.

La propuesta estará disponible en comercios adheridos como F.F. Crespo, Mc Center, Marathon, Imagen, Luis Marhe, Balbi, Pecositos, Batistella y Moov, facilitando la adquisición de uniformes y prendas esenciales para el regreso a clases.

En una segunda etapa, Tarjeta Sol implementará una promoción destinada a la compra de útiles escolares y artículos de librería. Esta iniciativa estará vigente todos los días desde el 23 de febrero hasta el 8 de marzo, e incluirá 20% de descuento con la posibilidad de financiar en 3 y/o 6 cuotas sin interés, manteniendo el tope de reintegro de $10.000.

En esta instancia participarán comercios como Papelería Basbús, Papelería Carranza, Giro Didáctico, La Casa de Silvina, Óptica Molinari, Papelera Santiago, Óptica Orus y Librería San Pablo, ofreciendo una amplia variedad de productos para completar la lista escolar.

Desde la entidad destacaron que estas acciones buscan brindar herramientas concretas para facilitar el acceso a productos esenciales en el inicio del año escolar, al mismo tiempo que promueven el consumo en comercios locales.

Quienes deseen consultar el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de las promociones pueden ingresar a www.tarjetasol.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales.

TEMAS Educación Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Diputados aprobó en general la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado
  2. 2. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" con el cuerpo de Ramona Medina en moto
  3. 3. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  4. 4. Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I
  5. 5. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT