Tarjeta Sol lanzó descuentos y cuotas sin interés para la vuelta a clases en Santiago del Estero

La firma santiagueña presentó promociones especiales en indumentaria escolar, útiles y librería, con 20% de descuento y financiación sin interés en comercios adheridos.

Hoy 08:27

Con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, Tarjeta Sol lanzó una serie de promociones especiales en rubros clave para la vuelta a clases. Los beneficios incluyen descuentos y financiación sin interés en indumentaria escolar, útiles y artículos de librería.

En una primera etapa, la promoción está enfocada en la compra de indumentaria escolar. Todos los martes y hasta el 3 de marzo, los beneficiarios podrán acceder a un 20% de descuento y 4 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000 por cuenta.

La propuesta estará disponible en comercios adheridos como F.F. Crespo, Mc Center, Marathon, Imagen, Luis Marhe, Balbi, Pecositos, Batistella y Moov, facilitando la adquisición de uniformes y prendas esenciales para el regreso a clases.

En una segunda etapa, Tarjeta Sol implementará una promoción destinada a la compra de útiles escolares y artículos de librería. Esta iniciativa estará vigente todos los días desde el 23 de febrero hasta el 8 de marzo, e incluirá 20% de descuento con la posibilidad de financiar en 3 y/o 6 cuotas sin interés, manteniendo el tope de reintegro de $10.000.

En esta instancia participarán comercios como Papelería Basbús, Papelería Carranza, Giro Didáctico, La Casa de Silvina, Óptica Molinari, Papelera Santiago, Óptica Orus y Librería San Pablo, ofreciendo una amplia variedad de productos para completar la lista escolar.

Desde la entidad destacaron que estas acciones buscan brindar herramientas concretas para facilitar el acceso a productos esenciales en el inicio del año escolar, al mismo tiempo que promueven el consumo en comercios locales.

Quienes deseen consultar el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de las promociones pueden ingresar a www.tarjetasol.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales.