Se confirmó la lesión que sufrió Lautaro Martínez: ¿llega a la Finalissima con España?

El delantero del seleccionado nacional deberá afrontar una recuperación a contrarreloj para llegar al partido en Qatar.

Hoy 09:58

Lautaro Martinez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y encendió las alarmas tanto en Italia como en la Seleccion Argentina, de cara a la Finalissima ante Seleccion de Espana, prevista para el 27 de marzo en Qatar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero se lesionó durante la derrota del Inter de Milan por 3-1 frente al Bodo Glimt, por la UEFA Champions League, encuentro en el que debió salir reemplazado.

Tras el partido, el atacante fue sometido a estudios médicos e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde se confirmó el diagnóstico. “Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado la próxima semana”, informaron desde el club italiano.

El comunicado dejó abierta la incógnita sobre los plazos de recuperación, lo que genera incertidumbre en torno a su presencia en el compromiso internacional.

Los partidos que se perdería en el Inter

Más allá de la preocupación por la Finalissima, el “Toro” también representa una baja sensible para el entrenador Cristian Chivu.

Se estima que el capitán del Inter quedará fuera del choque ante Lecce, de la revancha frente a Bodo/Glimt por Champions y de los compromisos ante Genoa por la Serie A y contra Como por la ida de las semifinales de la Copa Italia.

El clásico, en duda

En Italia, la mayor preocupación pasa por el clásico ante AC Milan, programado para el 8 de marzo.

Inter y Milan comparten la cima de la Serie A con 25 puntos, por lo que la ausencia de Lautaro podría resultar determinante en la pelea por el título.

Mientras tanto, tanto en Milán como en el entorno de la Selección argentina aguardan la reevaluación médica que determinará si el goleador llega en condiciones a uno de los partidos más esperados del calendario internacional.