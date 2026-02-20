Tras la llegada de Bareiro, Boca no se retira del mercado y apunta a un cuarto refuerzo

Luego de incorporar al delantero paraguayo, el Xeneize sigue en la búsqueda de un extremo.

Hoy 09:28

Tras incorporar a Angel Romero y Santiago Ascacibar, Boca Juniors cerró la llegada de Adam Bareiro utilizando el cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia.

Sin embargo, el Xeneize no se retira del mercado y ya apunta a su cuarto refuerzo para afrontar la temporada 2026: el colombiano Edwuin Cetré.

La negociación por el extremo se convirtió en una verdadera novela. Hace poco más de una semana, el futbolista estuvo muy cerca de ponerse la Azul y Oro, pero la transferencia se frenó por diferencias en los criterios médicos tras los estudios realizados.

Ahora, luego de que la propuesta de Athletico Paranaense no prosperara, el equipo dirigido por Claudio Ubeda volvió a la carga con una oferta diferente, que contempla el riesgo derivado de los exámenes médicos que se realizó el jugador de Estudiantes de La Plata.

Para que la negociación avance, Boca deberá liberar un nuevo cupo de extranjero mediante una venta o un préstamo al exterior.

Desde Brandsen 805 aseguran que no será un inconveniente y que podrán resolverlo en los próximos días.

En caso de que el ex Junior de Barranquilla finalmente permanezca en La Plata, el Xeneize no se dará por vencido y buscará igualmente un extremo o volante ofensivo para completar su plantel de cara a la exigente campaña 2026.