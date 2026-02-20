Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Tras la llegada de Bareiro, Boca no se retira del mercado y apunta a un cuarto refuerzo

Luego de incorporar al delantero paraguayo, el Xeneize sigue en la búsqueda de un extremo.

Hoy 09:28

Tras incorporar a Angel Romero y Santiago Ascacibar, Boca Juniors cerró la llegada de Adam Bareiro utilizando el cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, el Xeneize no se retira del mercado y ya apunta a su cuarto refuerzo para afrontar la temporada 2026: el colombiano Edwuin Cetré.

La negociación por el extremo se convirtió en una verdadera novela. Hace poco más de una semana, el futbolista estuvo muy cerca de ponerse la Azul y Oro, pero la transferencia se frenó por diferencias en los criterios médicos tras los estudios realizados.

Ahora, luego de que la propuesta de Athletico Paranaense no prosperara, el equipo dirigido por Claudio Ubeda volvió a la carga con una oferta diferente, que contempla el riesgo derivado de los exámenes médicos que se realizó el jugador de Estudiantes de La Plata.

Para que la negociación avance, Boca deberá liberar un nuevo cupo de extranjero mediante una venta o un préstamo al exterior.

Desde Brandsen 805 aseguran que no será un inconveniente y que podrán resolverlo en los próximos días.

En caso de que el ex Junior de Barranquilla finalmente permanezca en La Plata, el Xeneize no se dará por vencido y buscará igualmente un extremo o volante ofensivo para completar su plantel de cara a la exigente campaña 2026.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" con el cuerpo de Ramona Medina en moto
  2. 2. Diputados aprobó en general la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado
  3. 3. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  4. 4. Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I
  5. 5. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT