Con la posible vuelta de Armani y Acuña, Gallardo planea cambios en la formación de River

Los campeones del mundo ya están aptos físicamente y se perfilan para integrar el once para jugar ante Vélez el domingo.

Hoy 09:39

Si bien el triunfo ante Ciudad de Bolivar fue clave para cortar la racha negativa y evitar una catástrofe en la Copa Argentina, en River Plate saben que todavía están en deuda. El verdadero cambio de imagen deberá consolidarse este domingo frente a Velez Sarsfield, en el estadio José Amalfitani, por el Apertura.

El equipo de Marcelo Gallardo afrontará un cruce complejo ante uno de los animadores del torneo. Y para esta prueba de fuego, el DT analiza los regresos de dos piezas clave: Franco Armani y Marcos Acuna.

Superado el primer escollo copero gracias al penal agónico de Juan Fernando Quintero, el Millonario visita Liniers con la intención de dar un golpe de autoridad.

Armani, ya recuperado, tiene chances concretas de volver al arco en lugar de Santiago Beltrán. En tanto, el Huevo le ganaría la pulseada a un irregular Matías Viña en el lateral izquierdo. De confirmarse, serían dos regresos de campeones del mundo en la formación titular.

Además, no se descarta algún retoque en ofensiva. La falta de gol empieza a ser una preocupación en este 2026 y Facundo Colidio aparece como alternativa para reforzar el ataque.

Driussi, cerca del regreso

Otra novedad importante es la evolución de Sebastian Driussi, quien transita la etapa final de recuperación tras un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo sufrido ante Rosario Central el 1° de febrero.

El delantero llega con lo justo en los tiempos, pero evolucionó sin contratiempos y podría volver a la lista de concentrados, inicialmente como alternativa desde el banco. La idea del cuerpo técnico sería sumarlo de manera gradual y que pueda meterse nuevamente en el once en la fecha siguiente.

La probable formación de River

River formaría con: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.

En Liniers, el Millonario tendrá una oportunidad inmejorable para empezar a cambiar el rumbo. Vélez aparece como el examen que puede marcar un antes y un después en un inicio de temporada que todavía no convence.