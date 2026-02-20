Falleció motociclista que sufrió un accidente hace una semana sobre la Ruta Nº 204

No pudo sobreponerse a las heridas. Tenía gravísimas lesiones. El día del choque su acompañante falleció de inmediato.

Hoy 09:40

La comunidad de El Arenal atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Diego Juárez, de 33 años, quien permanecía internado en grave estado luego de protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Provincial 204.

El brutal choque ocurrió el pasado viernes por la noche, a unos dos kilómetros del paraje El Rincón Grande, en el departamento Jiménez en donde perdió la vida su acompañante, identificado posteriormente como Rubén Darío Guride, oriundo de Las Talitas, Tucumán.

De acuerdo con el parte policial, el accidente se registró alrededor de las 20, cuando Juárez circulaba en una motocicleta Motomel DLX 110 en sentido este a oeste. Por causas que se investigan —y ante la presunción de un desperfecto en una de las ruedas— el conductor perdió el control del rodado, precipitándose ambos ocupantes violentamente sobre la cinta asfáltica.

Cuando efectivos de la Subcomisaría El Arenal y servicios de emergencia llegaron a lugar hallaron a las víctimas con lesiones de extrema gravedad. Ambos fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital de El Bobadal.

Allí se constató que Guride ya había fallecido —prácticamente en el acto— debido a las severas heridas sufridas, mientras que Juárez fue estabilizado y derivado posteriormente al Hospital Regional, donde permaneció internado en estado crítico.

Pese a los esfuerzos médicos y tras varios días de intensa lucha por su vida, Juárez falleció alrededor de las 9 de la mañana del jueves a causa de las complicaciones derivadas del traumatismo sufrido en el impacto.

Su muerte provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes lo despidieron en redes sociales con mensajes cargados de afecto, destacando su carácter solidario y trabajador.

En tanto la investigación del trágico episodio se encuentra a cargo de la fiscal Daiana Pérez Vincens, quien dispuso el secuestro del motovehículo, la recepción de testimonios y diversas pericias para establecer con precisión las circunstancias del accidente.