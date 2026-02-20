Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 26º
X
Policiales

Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia de 22 años

La víctima tenía 22 años y fue identificada como Thania Santillán. El hecho sucedió en un camino vecinal de la zona rural.

Hoy 12:42

Un hecho de violencia de género se registró este viernes 20 de febrero en la localidad de Las Tinajas, donde una joven fue hallada sin vida en un camino vecinal de la zona rural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Thania Santillán, de 22 años, quien habría recibido tres disparos de arma de fuego, según los primeros datos recabados en el lugar.

El principal sospechoso es su pareja, Diego Salto, señalado como presunto autor del ataque. De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba armado en las cercanías del sitio donde la joven fue encontrada sin vida.

Personal policial de la ciudad de Quimilí se trasladó hasta el lugar para asegurar la escena y dar inicio a las actuaciones correspondientes, a la espera del arribo de los peritos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucía González Farías, quien se dirigía hacia la zona para coordinar las medidas judiciales y ordenar las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

TEMAS Femicidio

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" cargando un bulto en moto
  2. 2. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  3. 3. Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I
  4. 4. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este viernes 20 de febrero: anuncian tormentas aisladas y humedad elevada
  5. 5. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT