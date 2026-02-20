Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia de 22 años

La víctima tenía 22 años y fue identificada como Thania Santillán. El hecho sucedió en un camino vecinal de la zona rural.

Un hecho de violencia de género se registró este viernes 20 de febrero en la localidad de Las Tinajas, donde una joven fue hallada sin vida en un camino vecinal de la zona rural.

La víctima fue identificada como Thania Santillán, de 22 años, quien habría recibido tres disparos de arma de fuego, según los primeros datos recabados en el lugar.

El principal sospechoso es su pareja, Diego Salto, señalado como presunto autor del ataque. De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba armado en las cercanías del sitio donde la joven fue encontrada sin vida.

Personal policial de la ciudad de Quimilí se trasladó hasta el lugar para asegurar la escena y dar inicio a las actuaciones correspondientes, a la espera del arribo de los peritos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucía González Farías, quien se dirigía hacia la zona para coordinar las medidas judiciales y ordenar las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.