Adam Bareiro llegó al país para convertirse en nuevo refuerzo de Boca

El paraguayo, flamante centrodelantero del plantel dirigido por Claudio Úbeda, se vinculará hasta el 31 de diciembre de 2028.

Hoy 12:16

El paraguayo Adam Bareiro arribó esta mañana al país y de inmediato se dirigió a una clínica ubicada frente al Parque Lezama para realizarse los estudios médicos de rutina, paso previo a la firma de su contrato con Boca Juniors.

“Estoy muy contento de estar acá”, fueron las primeras palabras del flamante centrodelantero del Xeneize al aterrizar en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

El exjugador de San Lorenzo de Almagro y River Plate firmará por tres temporadas y se convertirá en el tercer refuerzo del equipo dirigido por Claudio Ubeda para la temporada 2026.

Bareiro, de 29 años, arriba para ocupar una vacante en un puesto que generó múltiples complicaciones en el plantel. Las reiteradas lesiones de Edinson Cavani y la reciente operación por pubalgia de Milton Gimenez obligaron al club a salir al mercado.

El Xeneize acordó su llegada con Fortaleza Esporte Clube, institución que compartía los derechos económicos del delantero en partes iguales con River. Boca abonará tres millones de dólares por el 100% de la ficha.

Sus números en Fortaleza y su presente

En lo que va de 2026, el atacante suma cuatro goles en ocho partidos, con tres tantos en los últimos cuatro encuentros. Llegó al club brasileño hace apenas ocho meses, se ganó rápidamente la titularidad y se convirtió en pieza importante de un equipo que descendió y ahora busca regresar al Brasileirao.

Con pasado en Olimpia, River y Nacional de Paraguay; Monterrey y San Luis de México; San Lorenzo y River en Argentina; además de experiencias en Alanyaspor de Turquía y Al-Rayyan de Qatar, Bareiro acumula un amplio recorrido internacional.

Ahora, con la camiseta azul y oro en el horizonte, buscará afirmarse en Brandsen 805 y meterse en la lista de Paraguay para el Mundial 2026.