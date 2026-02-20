Güemes va por la recuperación en una dura visita a San Martín de San Juan

El Gaucho enfrenta al Verdinegro desde las 20 buscando dejar atrás la derrota en el debut.

Hoy 09:56

Güemes afrontará esta noche un desafío exigente cuando visite desde las 20 a San Martin de San Juan, por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El Gaucho necesita dejar atrás la derrota sufrida en el debut como local ante Nueva Chicago y sumar sus primeros puntos en el campeonato, en una cancha y ante un rival que exigen máxima concentración.

El Verdinegro llega con la presión de volver a ser protagonista tras perder la categoría en la máxima división del fútbol argentino. En la primera fecha igualó como visitante frente a Chacarita Juniors y ahora buscará hacerse fuerte ante su gente para conseguir su primera victoria del certamen.

Para Güemes será una prueba de carácter, en un contexto donde necesita recuperar confianza y comenzar a construir una identidad sólida en el torneo.

La palabra de Santiago Sala

En la previa del encuentro, el delantero Santiago Sala analizó el compromiso en diálogo con Somos Deporte y dejó en claro el objetivo del plantel: “Tuvimos una buena semana, nos preparamos muy bien con la ilusión de ir a buscar la victoria. Quedó la bronca del debut, pero ya dimos vuelta la página sabiendo lo que tenemos que corregir. Creo que ellos siendo locales van a salir a buscar el partido, nosotros tenemos que tener nuestras herramientas para poder lastimarlos”.

El encuentro será dirigido por Lucas Cavallero, con Gonzalo Ferrari como asistente 1 y Guido Córdoba como asistente 2. El cuarto árbitro será Jorge Etem.

Güemes sabe que no será sencillo, pero también que el torneo recién comienza y que sumar fuera de casa podría significar un envión anímico clave para lo que viene.