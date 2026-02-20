Pusineri palpitó el choque ante Tigre: “Con muchas ganas de poder volver a repetir lo que nos pasó contra Unión”

El entrenador de Central Córdoba habló en la previa del partido de este sábado por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El entrenador de Central Córdoba, Lucas Pusineri, palpitó el compromiso de este sábado ante Tigre, desde las 21.30 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol.

El DT puso el foco en la importancia de los dos encuentros consecutivos en casa y en la necesidad de volver a sumar de a tres tras la caída de la última jornada.

“Se vienen dos partidos de local, con muchas ganas de poder volver a repetir lo que nos pasó contra Unión, que el equipo obtuvo los tres puntos, los primeros tres puntos que nosotros lo deseábamos y ahora vamos en busca también de esta victoria. Dos partidos de local, los jugadores ojalá que puedan sentir el jugar cómodos, el poder jugar en su casa y con seguramente el apoyo de la gente va a ser mejor y va a ser más fácil para disputar el partido que no va a ser sencillo”, expresó.

Pusineri reconoció que el equipo aún se encuentra en proceso de construcción y que el inicio del torneo presentó dificultades.

“Nosotros seguimos probando, seguimos intentando conocer a los futbolistas en etapa de campeonato, de competencia, seguimos ajustando detalles que van sucediendo. No venimos de una buena semana, pero vuelvo a decir, la preparación de los futbolistas tiene que ser con las herramientas para que ellos puedan ejecutar y tratar de que eso nos dé una alegría en cancha en el resultado final”, señaló.

El entrenador también hizo hincapié en la falta de consolidación del grupo y en la complejidad del fútbol argentino.

“Es un conjunto de todos. No es fácil, todavía el campeonato no lleva un mes, entonces a un grupo que no es consolidado desde el año anterior es difícil. Nosotros estamos trabajando para poder consolidar y construir. No es sencillo, el fútbol argentino es muy complejo, muy difícil y tenemos la tarea de intentarlo. Vamos por ese camino, tratando de darle herramientas a nuestros futbolistas y que puedan sentirse un poquito más cómodos que en la última semana, donde no conseguimos los resultados que deseábamos”, concluyó.

Central Córdoba buscará este sábado reencontrarse con su mejor versión ante su gente y sumar un triunfo que le permita recuperar confianza en el Apertura.