Independiente quiere seguir por la buena senda ante su homónimo mendocino

El Rojo visita a Independiente Rivadavia buscando la tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura.

Hoy 06:56

Independiente Rivadavia y Independiente se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Juan Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La Lepra mendocina llega como uno de los animadores de la Zona B. Pese a la derrota 1-0 ante Belgrano en la fecha pasada, con gol de Franco Vazquez, el equipo ganó cuatro de sus primeras cinco presentaciones y suma 12 puntos, ubicándose segundo, a una unidad del líder Tigre.

Del otro lado estará el Rojo, que se mantiene invicto en el campeonato. Tras igualar en las tres primeras jornadas, el equipo se recuperó con una victoria 1-0 ante Platense en Vicente López y luego superó 2-0 a Lanus en Avellaneda. Con esos resultados, se acomodó segundo en la Zona A con 9 unidades.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tiene el Apertura como único objetivo del semestre y buscará un nuevo triunfo para no perderle pisada a Velez Sarsfield, además de sumar puntos clave pensando en la clasificación a copas internacionales del próximo año.

Datos del partido

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Se espera un duelo atractivo en Mendoza, con dos equipos que pelean en los puestos de arriba y que intentarán reafirmar su protagonismo en el Apertura 2026.