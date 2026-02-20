Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 FEB 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Platense y Barracas Central se ven las caras en Vicente López

El Calamar y el Guapo chocan por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 06:56

Platense y Barracas Central se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Calamar llega en alza tras igualar ante Boca Juniors en La Bombonera, en un partido donde generó situaciones claras, incluido un remate que dio en el palo. Con ese punto alcanzó las ocho unidades y se ubica quinto en la Zona A. En lo que va del certamen solo cayó 1-0 como local frente a Independiente, por lo que intentará hacerse fuerte en casa para seguir escalando.

Del otro lado, el Guapo atraviesa un presente irregular. En el campeonato suma cinco puntos y solo consiguió una victoria en el año, el 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, debió llegar a los penales para eliminar a Club Atletico Temperley en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Ruben Dario Insua viene de caer 2-0 frente a Rosario Central en Rosario y buscará mejorar su rendimiento en una nueva presentación como visitante.

Datos del partido

  • Hora: 17.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Ariel Penel
  • Estadio: Ciudad de Vicente López

Platense intentará capitalizar su buen momento y el respaldo de su gente, mientras que Barracas Central necesita reaccionar para no perder terreno en la Zona A del Apertura 2026.

TEMAS Club Atlético Barracas Central Club Atlético Platense Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Prioridad para quienes no tienen cargo: anunciaron nuevas pautas para el concurso docente 2026
  2. 2. Intentó ingresar a una vivienda mientras dormían: tenía pedido de detención vigente
  3. 3. El dólar profundizó su caída mientras las acciones y los bonos extendieron la racha alcista tras la aprobación de la reforma laboral
  4. 4. El tiempo para este sábado 21 de febrero en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas durante todo el fin de semana y una máxima de 30°
  5. 5. Trump anunció un nuevo arancel global del 10% tras el fallo de la Corte Suprema y dijo estar “profundamente decepcionado”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT