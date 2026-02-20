Platense y Barracas Central se ven las caras en Vicente López

El Calamar y el Guapo chocan por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 06:56

Platense y Barracas Central se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Calamar llega en alza tras igualar ante Boca Juniors en La Bombonera, en un partido donde generó situaciones claras, incluido un remate que dio en el palo. Con ese punto alcanzó las ocho unidades y se ubica quinto en la Zona A. En lo que va del certamen solo cayó 1-0 como local frente a Independiente, por lo que intentará hacerse fuerte en casa para seguir escalando.

Del otro lado, el Guapo atraviesa un presente irregular. En el campeonato suma cinco puntos y solo consiguió una victoria en el año, el 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, debió llegar a los penales para eliminar a Club Atletico Temperley en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Ruben Dario Insua viene de caer 2-0 frente a Rosario Central en Rosario y buscará mejorar su rendimiento en una nueva presentación como visitante.

Datos del partido

Hora: 17.00

17.00 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hernán Mastrángelo VAR: Ariel Penel

Ariel Penel Estadio: Ciudad de Vicente López

Platense intentará capitalizar su buen momento y el respaldo de su gente, mientras que Barracas Central necesita reaccionar para no perder terreno en la Zona A del Apertura 2026.