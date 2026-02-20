Banfield y Newell’s se miden con la necesidad de sumar una victoria

El Taladro recibe a La Lepra en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 06:56

Banfield y Newells Old Boys se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. Ambos equipos necesitan sumar con urgencia en un partido que empieza a tomar peso en la lucha por la permanencia.

El Taladro ganó apenas un encuentro en el campeonato, el 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la tercera fecha. Luego acumuló tres derrotas y un empate, lo que lo deja con cuatro puntos en la tabla. En la jornada pasada cayó 2-0 ante Racing Club y profundizó su mal momento, por lo que ahora está obligado a hacerse fuerte en casa para comenzar a salir del fondo.

La Lepra atraviesa un inicio todavía más complejo. Aún no consiguió victorias en el torneo, perdió tres partidos y rescató dos empates agónicos ante Independiente y Deportivo Riestra. La dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gomez se encuentra cuestionada y una nueva caída podría precipitar cambios en el club rosarino.

Un partido que puede marcar el 2026

Más allá de que el campeonato recién comienza, el encuentro tiene un valor especial por la tabla anual y los promedios. Tanto Banfield como Newell’s ocupan los puestos bajos en la acumulada, donde el último descenderá a la Primera Nacional en 2027.

En los promedios, la Lepra se ubica 26° y el Taladro 27°, una situación que enciende las alarmas en ambos clubes. Por eso, el cruce en el Sur del Gran Buenos Aires puede ser determinante para empezar a cambiar el rumbo en la temporada.

Datos del partido