Banfield y Newell’s se miden con la necesidad de sumar una victoria

El Taladro recibe a La Lepra en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Banfield y Newells Old Boys se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. Ambos equipos necesitan sumar con urgencia en un partido que empieza a tomar peso en la lucha por la permanencia.
El Taladro ganó apenas un encuentro en el campeonato, el 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la tercera fecha. Luego acumuló tres derrotas y un empate, lo que lo deja con cuatro puntos en la tabla. En la jornada pasada cayó 2-0 ante Racing Club y profundizó su mal momento, por lo que ahora está obligado a hacerse fuerte en casa para comenzar a salir del fondo.
La Lepra atraviesa un inicio todavía más complejo. Aún no consiguió victorias en el torneo, perdió tres partidos y rescató dos empates agónicos ante Independiente y Deportivo Riestra. La dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gomez se encuentra cuestionada y una nueva caída podría precipitar cambios en el club rosarino.
Más allá de que el campeonato recién comienza, el encuentro tiene un valor especial por la tabla anual y los promedios. Tanto Banfield como Newell’s ocupan los puestos bajos en la acumulada, donde el último descenderá a la Primera Nacional en 2027.
En los promedios, la Lepra se ubica 26° y el Taladro 27°, una situación que enciende las alarmas en ambos clubes. Por eso, el cruce en el Sur del Gran Buenos Aires puede ser determinante para empezar a cambiar el rumbo en la temporada.