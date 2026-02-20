Deportivo Riestra busca recuperarse recibiendo a un entonado Huracán

El Malevo y el Globo se enfrentan por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 06:56

Deportivo Riestra y Huracan se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el estadio Guillermo Laza, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Malevo atraviesa un presente preocupante. No ganó en lo que va del campeonato, apenas empató dos partidos y se ubica en el fondo de la Zona A y también de la tabla anual. Actualmente está 28° y, de terminar hoy el certamen, debería disputar un desempate ante Newells Old Boys para definir quién pierde la categoría.

La única alegría del año para el conjunto de Bajo Flores fue en la Copa Argentina, donde superó 1-0 a Deportivo Maipu por los 32avos de final, gracias al gol de Angel Stringa. Con la Copa Sudamericana en el horizonte, Riestra necesita hacerse fuerte en su estadio para empezar a salir de la zona roja.

El Globo llega en alza

Del otro lado estará un Huracán que logró enderezar el rumbo. El equipo dirigido por Diego Martinez consiguió los últimos seis puntos en juego, incluido el triunfo en el clásico ante San Lorenzo, con gol de Jordy Caicedo, máximo artillero del Globo con cuatro tantos.

En la fecha pasada volvió a imponerse por la mínima frente a Sarmiento de Junin en el Tomás Adolfo Ducó y ahora buscará su tercera victoria consecutiva. Sabe que el Guillermo Laza es un escenario complejo, aunque también que Riestra no muestra la solidez que supo tener en 2025.

Datos del partido