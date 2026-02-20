Nediani acompañó el despliegue de un amplió operativo de mejoramiento integral en el B° Paraíso

Incluyó nivelación, colocación de base estabilizada y reposición de luminarias.

Hoy 19:26

El intendente Ing. Roger Nediani visitó el barrio Paraíso donde se desplegó un operativo de mejoramiento integral del sector que incluyó nivelación, colocación de base estabilizada y reposición de luminarias.

Durante la mañana del viernes, el personal de la Secretaría de Obras Publicas trabajó sobre la Calle 9 en una extensión aproximada de 200 metros lineales en las inmediaciones de la Escuela N° 26 “San Fernando”.

En la oportunidad, el intendente Nediani, señaló: “Venimos trabajando en el barrio Paraíso desde la semana pasada cuando iniciamos estas obras integrales en la Calle 8, hoy nos encontramos en la 9 y la próxima semana se avanzará sobre la Calle 10. De igual manera se realizará la reconversión lumínica en las calles 11 y 12 en lo que hace al acceso al sector de La guarida”.

“Avanzaremos en el sector con limpieza, desmalezamiento y fumigación dando respuesta a quienes viven en el sector que nos manifestaron su preocupación por la formación de mini basurales en proximidad de los domicilios, un accionar que se repite en distintos sectores de la ciudad de mano de personas irresponsables que arrojan basura en cualquier lugar sin pensar en cómo afectan la calidad de vida de sus vecinos”.