El termómetro de La Bombonera: quiénes fueron los más insultados en Boca

El Xeneize empató 0-0 ante Racing y la paciencia del hincha se agotó. Silbidos para varios referentes y un rol clave de La 12 para bajar la tensión en una noche caliente.

Hoy 23:53

Boca Juniors igualó sin goles frente a Racing Club por la sexta fecha del Apertura y la noche terminó envuelta en silbidos. En La Bombonera, el foco de la bronca apuntó principalmente a Edinson Cavani y al entrenador Claudio Úbeda, cuestionados por el bajo rendimiento del equipo. Tras el pitazo final, el público despidió al plantel con chiflidos, aunque desde el paravalancha principal intentaron sostener el aliento.

En la previa ya se percibía un clima tenso. Durante la entrada en calor, Milton Delgado y Miguel Merentiel fueron los más aplaudidos, mientras que reinó el silencio para Tomás Belmonte y Williams Alarcón. Cuando la voz del estadio nombró a Úbeda, los silbidos bajaron con fuerza. Además, La 12 decidió no desplegar el telón con la imagen de Juan Román Riquelme, presidente del club, en un claro gesto tras la polémica del partido anterior.

El desarrollo del encuentro no ayudó a calmar las aguas. Hubo pocas situaciones de gol, exceso de pierna fuerte y demasiadas interrupciones. Marcos Rojo, hoy en Racing, fue silbado cada vez que tocó la pelota. En el entretiempo se escuchó el clásico pedido de “huevo”, mientras el equipo dejaba el campo sin demasiadas respuestas futbolísticas.

En el complemento, Boca arrancó mejor y generó algo de entusiasmo, pero rápidamente el trámite volvió a emparejarse. A los 27 minutos, tras una pérdida de Cavani, bajó el “movete, Xeneize, movete”. Desde el corazón de la popular respondieron con un “nosotros alentamos”, intentando evitar que la tensión escalara. Sin embargo, cuando el uruguayo fue reemplazado por Iker Zufiaurre, la reprobación fue masiva.

El árbitro Leandro Rey Hilfer marcó el final y los silbidos se generalizaron. La 12 mantuvo su postura y siguió cantando “y dale Boca dale”, mientras el equipo se retiraba cabizbajo. El próximo compromiso será ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina en el Estadio Padre Ernesto Martearena, donde el plantel volverá a verse cara a cara con su gente en un contexto cada vez más exigente.