La tajante indirecta de Wanda Nara en medio de los rumores de compromiso entre Icardi y la China Suárez

La conductora hizo un posteo en sus redes sociales que llamó la atención de todos.

Hoy 19:31

Luego de las fotos del festejo de cumpleaños de Mauro Icardi que despertaron rumores de compromiso con la China Suárez, Wanda Nara publicó un contundente mensaje que se interpretó como una respuesta al anuncio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Crea una vida que no te haga desear otra”, posteó la conductora en sus historias de Instagram. Además, incluyó la canción “Yellow” de Coldplay.

Si bien Wanda no hizo ninguna mención, la publicación ocurrió en medio del revuelo por las fotos de donde se ve a la actriz con un anillo que parece de compromiso. Por ese motivo, sus seguidores no tardaron en relacionarlo con el tema.

Además, en las redes sociales es frecuente la comparación entre Wanda Nara y China Suárez, y muchos usuarios interpretaron el mensaje como una referencia indirecta a la idea de que la actriz “quiere la vida” de la conductora.

Por otro lado, cabe destacar que Wanda no hizo declaraciones acerca del cumpleaños del futbolista ni lo saludó públicamente.