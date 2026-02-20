Otra baja prolongada en Boca: Carlos Palacios será operado de su rodilla

El chileno pasará por el quirófano por una sinovitis en la rodilla derecha y estará al menos 45 días afuera. El cuerpo médico tomó la decisión tras no poder revertir la molestia con tratamiento conservador.

Hoy 19:39

En Boca vuelven a encenderse las alarmas. En medio de un arranque de 2026 marcado por las lesiones, el club decidió que Carlos Palacios sea operado de la rodilla derecha por una persistente sinovitis que todavía no le permitió debutar en la temporada. La intervención se realizará entre lunes y martes de la próxima semana y luego iniciará una rehabilitación que demandará, como mínimo, 45 días.

La molestia arrastra desde el cierre de 2025 y no cedió pese a más de un mes de tratamiento. Por eso, el cuerpo médico optó por una limpieza quirúrgica en la zona afectada, buscando que el volante pueda dejar atrás el dolor de una vez por todas. Tras la cirugía, el plazo estimado para volver a estar a disposición de Claudio Úbeda será de un mes y medio, aunque todo dependerá de la evolución.

Palacios había terminado el año pasado como titular y con algunas actuaciones interesantes en el tramo final del torneo. Sin embargo, no pudo realizar la pretemporada con normalidad y todavía no integró ninguna lista de concentrados en 2026. La operación representa un nuevo golpe para el entrenador, que no logra consolidar un tándem ofensivo estable por las constantes bajas.

La del chileno será la tercera intervención consecutiva en el plantel por lesiones que venían desde 2025. Antes pasaron por el quirófano Rodrigo Battaglia, por un problema en el tendón de Aquiles, y Milton Giménez, por una pubalgia. Mientras tanto, tras la llegada de Ádam Bareiro, el club evalúa ir en busca de un cuarto refuerzo. Este fin de semana, Edinson Cavani volverá a la titularidad ante Racing, en un equipo que necesita respuestas urgentes en ataque.