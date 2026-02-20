Adam Bareiro tras su llegada a Boca: "Feliz de volver a Argentina"

El delantero paraguayo llegó al país, realizó la revisión médica y firmará por tres años. Podría estar esta noche en La Bombonera para el duelo ante Racing.

Ádam Bareiro ya está en Buenos Aires y su llegada a Boca es inminente. El delantero aterrizó por la mañana tras su etapa en Fortaleza Esporte Clube y expresó que está “muy feliz de volver a Argentina”. Apenas bajó del avión, se dirigió a la clínica para cumplir con la revisión médica, paso previo a la firma de su contrato con el Xeneize.

El acuerdo entre los clubes ya está cerrado en una operación que rondó los 3 millones de dólares. De ese monto, la mitad corresponde a River Plate, que conservaba el 50% de su ficha. El atacante de 29 años llegó con una sonrisa, se sacó fotos con los hinchas y comenzó el protocolo formal para transformarse oficialmente en refuerzo azul y oro.

Superados los estudios médicos, Bareiro firmará un vínculo por tres años, con opción a uno más, una señal clara de la confianza que la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, deposita en su potencial. El paraguayo era seguido desde hace tiempo y ahora tendrá la oportunidad de aportar soluciones en un ataque golpeado por lesiones.

En su primer día como jugador de Boca, el delantero podría estar esta misma noche en La Bombonera para presenciar el duelo ante Racing Club por el Torneo Apertura. Luego se sumará a los entrenamientos en el predio de Ezeiza y, si Claudio Úbeda lo ve en condiciones, podría ser convocado para el próximo compromiso de Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Boca necesita respuestas en ofensiva y Bareiro llega con ritmo y experiencia para intentar darlas de inmediato.