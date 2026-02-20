La Banda: continúa vigente la última etapa del Pago Anual Adelantado 2026

Incluye tasas por servicios municipales sobre la propiedad inmueble y la actividad comercial.

Hoy 19:48

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa se encuentra en vigencia la última etapa del Pago Anual Adelantado 2026.

Esto incluye tasas por servicios municipales sobre la propiedad inmueble y la actividad comercial, industrial y de servicios, con un 10% de descuento más un 10% si el contribuyente se encuentra al día.

Los centros de emisión de cobranzas están situados en los siguientes lugares: Dirección General Rentas Municipal, Av. 25 de Mayo y Chacabuco, de lunes a viernes, de 7 a 13.

Centro de Comercio e Industria, Alberdi N° 135, de lunes a viernes, de 8 a 12. Todas las sucursales del Banco Santiago del Estero en horario matutino, y Rapipago en horario comercial.