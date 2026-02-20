Conmebol dio a conocer la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

El certamen comenzó a disputarse el 2 de febrero con las fases preliminares y, como cada año, vuelve a convertirse en una verdadera obsesión para los clubes sudamericanos.
La Copa Libertadores 2026 ya está en marcha y la atención del continente está puesta en el sorteo de la fase de grupos, un momento clave que comenzará a marcar el camino rumbo a la gloria. El certamen comenzó a disputarse el 2 de febrero con las fases preliminares y, como cada año, vuelve a convertirse en una verdadera obsesión para los clubes sudamericanos.
El sorteo se realizará el 19 de marzo a las 20, en Luque, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Allí se definirán los ocho grupos con los 32 equipos participantes, a la espera de que se completen los cupos provenientes de las fases previas, donde todavía compite Argentinos Juniors.
La fase de grupos comenzará el 7 de abril, con la primera fecha, mientras que la segunda y la tercera se jugarán entre el 14 y 16, y del 18 al 30 respectivamente. Por el lado argentino, ya están clasificados Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense.
Pensando en el sorteo, los bombos quedaron conformados de la siguiente manera:
Bombo 1
Bombo 2
Bombo 3
Bombo 4
En menos de un mes, el mapa continental quedará trazado y cada equipo sabrá cuál será su ruta en la competencia más importante de Sudamérica.