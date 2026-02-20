La intendente Fuentes supervisó la obra del Paseo La Vuelta de Obligado

La obra comprende 550 metros lineales.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó el avance de la obra del Paseo de la Vuelta de Obligado en la calle Manuel Alcorta, del barrio Almirante Brown, obra que comprende 550 metros metros lineales y que mejorará el espacio verde con nuevo mobiliario urbano.

Durante el recorrido, la Ing. Fuentes sostuvo que para llevar adelante la remodelación se dialogó previamente con los vecinos para generar un espacio verde de calidad para el encuentro de las familias.

"Contará con estaciones de descanso y zona wifi, se respetó toda la vegetación existente, piso granítico y se instalará iluminación Led", detalló.

La jefa comunal indicó que en este barrio histórico de la ciudad el paseo será un nexo peatonal y vial importante desde avenida Belgrano hasta Domingo Palacios.

La intendente Fuentes dijo que el municipio también se encuentra trabajando en la remodelación integral de la plaza Borges del barrio Huaico Hondo y en la construcción de nuevos espacios sobre calle Libertad, un área deportiva en el parque Aguirre y en la Plaza de la Chacarera.

En los extremos del paseo se incorporan pórticos escultóricos que no sólo funcionan como elementos icónicos, sino que también marcarán claramente los accesos.