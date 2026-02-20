Caso Agostina Páez: la defensa presentó un habeas corpus de 50 páginas y esperan una respuesta de la Justicia brasileña

El planteo fue realizado por su abogado en Río de Janeiro y cuestiona el uso de su imagen en campañas oficiales, además de señalar irregularidades en la investigación.

Hoy 20:15

En el marco de la causa que involucra a Agostina Páez en Brasil, su abogado defensor presentó un habeas corpus de 50 páginas ante la Justicia brasileña, con el objetivo de cuestionar el proceso y reclamar garantías legales, según confirmó su padre, Mariano Páez, en diálogo con Noticiero 7.

De acuerdo a lo expresado, el recurso fue interpuesto el pasado miércoles por el doctor Roitman, representante legal de la joven en Río de Janeiro. En el escrito se detallan horarios, momentos específicos del hecho y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas a la investigación.

Además, el planteo cuestiona el uso de la imagen de Agostina en campañas vinculadas al antirracismo, al considerar que esa exposición sería ilegal mientras no exista una condena firme.

El nuevo recurso judicial se presenta en un contexto en el que el caso ya había generado repercusiones institucionales en Argentina. Días atrás, colegios de abogados de Santiago del Estero y de Capital Federal solicitaron la intervención de la Cancillería argentina para garantizar asistencia y seguimiento consular ante la situación judicial que atraviesa la joven en Río de Janeiro.

Mariano Páez explicó que el proceso podría extenderse en el tiempo, ya que ahora la Justicia brasileña deberá analizar el contenido completo del habeas corpus antes de resolver cómo continuar con la investigación.

En cuanto a la situación personal de su hija, indicó que permanece en el mismo lugar, en contacto constante con las autoridades judiciales, aunque atraviesa momentos emocionales complejos debido a la incertidumbre y al tiempo transcurrido desde su llegada a Brasil.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de los abogados y de quienes manifestaron su apoyo, y pidió que continúe la solidaridad con Agostina mientras se aguarda una definición judicial.