La Municipalidad concretó un amplio operativo de desmalezamiento en el Parque Aguirre

El operativo lo realizaron operarios de las Direcciones de Servicios Urbanos, Parques y Paseos y de Obras Públicas.

Hoy 20:20

La Municipalidad de la Capital realizó un amplio operativo de desmalezamiento en diversas áreas del Parque Aguirre, en la continuidad de las tareas de mantenimiento que se desarrollan en los diferentes espacios de la ciudad.

Los trabajos se concretaron en el Óvalo, en la zona del Cristo, en los asadores, sobre ribera del Dulce desde el puente Nuevo hasta calle Mar del Plata, sobre calle Mujica, en el sector del Carroussel y sobre Salta y Diego de Rojas, entre otros.

El operativo lo realizaron, operarios de las Direcciones de Servicios Urbanos, Parques y Paseos y de Obras Públicas que trabajaron con motoguadañas y tractores desmalezadores.

