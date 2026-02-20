Videos: qué dice el hincha sobre el pésimo momento de Boca

El empate sin goles ante Racing profundizó el malestar en La Bombonera. Silbidos para Cavani y Úbeda, reclamos de actitud y una sensación general de frustración marcan el presente del Xeneize.

Hoy 23:58

El 0-0 entre Boca Juniors y Racing Club no fue un empate más. Fue la confirmación de un clima espeso que se viene gestando desde el arranque del torneo. En La Bombonera, el hincha dejó en claro que la paciencia se terminó. Los silbidos al final del partido no fueron aislados: fueron un mensaje directo a un equipo que no encuentra el rumbo y a un cuerpo técnico que no logra respuestas.

Los principales apuntados fueron Edinson Cavani y el entrenador Claudio Úbeda. El uruguayo, que volvió a ser titular, se fue reemplazado en medio de una fuerte reprobación tras una actuación apagada. El DT ya había sido silbado en la previa, cuando su nombre sonó por los altoparlantes. El hincha no distingue jerarquías ni trayectorias: exige rendimiento inmediato.

Durante el partido hubo intentos de aliento y canciones para empujar, pero también reclamos claros. El “movete, Xeneize, movete” bajó desde las tribunas tras una pérdida en ataque y reflejó la sensación de falta de reacción. Desde el paravalancha, La 12 intentó sostener el apoyo con el clásico “nosotros alentamos”, aunque el malestar ya estaba instalado en buena parte del estadio.

Una vez finalizado el encuentro el hincha se manifestó: