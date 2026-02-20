Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Videos: qué dice el hincha sobre el pésimo momento de Boca

El empate sin goles ante Racing profundizó el malestar en La Bombonera. Silbidos para Cavani y Úbeda, reclamos de actitud y una sensación general de frustración marcan el presente del Xeneize.

Hoy 23:58
Hincha de Boca

El 0-0 entre Boca Juniors y Racing Club no fue un empate más. Fue la confirmación de un clima espeso que se viene gestando desde el arranque del torneo. En La Bombonera, el hincha dejó en claro que la paciencia se terminó. Los silbidos al final del partido no fueron aislados: fueron un mensaje directo a un equipo que no encuentra el rumbo y a un cuerpo técnico que no logra respuestas.

Los principales apuntados fueron Edinson Cavani y el entrenador Claudio Úbeda. El uruguayo, que volvió a ser titular, se fue reemplazado en medio de una fuerte reprobación tras una actuación apagada. El DT ya había sido silbado en la previa, cuando su nombre sonó por los altoparlantes. El hincha no distingue jerarquías ni trayectorias: exige rendimiento inmediato.

Durante el partido hubo intentos de aliento y canciones para empujar, pero también reclamos claros. El “movete, Xeneize, movete” bajó desde las tribunas tras una pérdida en ataque y reflejó la sensación de falta de reacción. Desde el paravalancha, La 12 intentó sostener el apoyo con el clásico “nosotros alentamos”, aunque el malestar ya estaba instalado en buena parte del estadio.

Una vez finalizado el encuentro el hincha se manifestó: 

TEMAS Club Atlético Boca Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Prioridad para quienes no tienen cargo: anunciaron nuevas pautas para el concurso docente 2026
  2. 2. Intentó ingresar a una vivienda mientras dormían: tenía pedido de detención vigente
  3. 3. El dólar profundizó su caída mientras las acciones y los bonos extendieron la racha alcista tras la aprobación de la reforma laboral
  4. 4. Trump anunció un nuevo arancel global del 10% tras el fallo de la Corte Suprema y dijo estar “profundamente decepcionado”
  5. 5. El termómetro de La Bombonera: quiénes fueron los más insultados en Boca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT