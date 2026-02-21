Úbeda tras el empate de Boca: “Entiendo totalmente el enojo del hincha” y “hay que ganar”

El DT reconoció que al equipo le faltó volumen de juego ante Racing, defendió la actitud y dejó en claro que la única manera de revertir el clima es volver a la victoria cuanto antes.

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, fue contundente en conferencia de prensa luego del 0-0 frente a Racing Club en La Bombonera. En una noche marcada por los silbidos, el técnico aseguró que entiende “totalmente el enojo del hincha” y remarcó que el equipo necesita ganar de manera urgente. “El empate no alcanza, hay que ganar. El mundo Boca exige eso”, expresó.

Tras otra actuación deslucida, Úbeda admitió que les “faltó volumen de juego”, aunque rescató la “actitud” y el orden táctico de sus dirigidos. “Creo que el equipo estuvo ordenado, serio. Pero no alcanza con eso. Necesitamos más oportunidades y más llegadas”, explicó. Para el DT, el camino está en sostener esa base y construir desde ahí para recuperar confianza y resultados.

También se refirió al rendimiento de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes volvieron tras lesiones pero casi no generaron peligro. “Cuando no se convierte, se focaliza en los delanteros. Los dos están recuperando continuidad. Los goleadores viven del gol y necesitan competencia para agarrar confianza”, sostuvo. Además, apuntó contra el arbitraje y consideró que “Maravilla” debió ser expulsado por un codazo sobre Ayrton.

Pensando en el próximo compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina, el DT no descartó variantes. “La seguidilla nos obliga a rotar y cuidar jugadores. Necesitamos que todos tengan ritmo”, adelantó. Y cerró con un mensaje claro: “Sé que el camino es ganar. Me hubiese encantado llegar en otro contexto, pero estas cosas pasan. Hay que salir rápido de esta situación y tener mucho más protagonismo”. En Boca, la exigencia no da tregua.