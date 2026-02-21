Ingresar
Central Córdoba ya tiene árbitros confirmados para recibir a Talleres

El encuentro se jugará el martes 24 de febrero desde las 19.45, con transmisión de TNT Sports, en el estadio Madre de Ciudades.

Hoy 00:32

Central Córdoba ya conoce a las autoridades para su compromiso ante Talleres de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se jugará el martes 24 de febrero desde las 19.45, con transmisión de TNT Sports, en el estadio Madre de Ciudades.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Erik Grunmann como asistente 1 y Matías Bianchi como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Nelson Sosa.

En el VAR estará Luis Lobo Medina, mientras que el AVAR será Marcos Horticolou. Una terna con experiencia para un partido clave en la Zona A, donde el Ferroviario intentará sumar puntos importantes para acomodarse en la tabla.

