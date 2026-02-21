Central Córdoba ya tiene definido el fixture de Juveniles para 2026

La Liga Profesional confirmó el calendario del Torneo de Juveniles y el Ferroviario debutará el 7 de marzo ante Defensa y Justicia. El certamen contará con 35 fechas y participación de 36 clubes.

20/02/2026

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anunció el fixture del Torneo de Juveniles 2026 en donde participará Central Córdoba con sus categorías formativas. Los chicos ferroviarios debutarán el sábado 7 de marzo ante Defensa y Justicia, las categorías 4ª, 5º y 6ª jugarán en condición de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de locales.

Serán un total de 35 fechas en las que solo habrá parate los sábados 18 y 25 de julio y 17 de octubre, mientras que el sábado 21 de noviembre servirá para recuperar partidos.

De este certamen participarán las divisiones inferiores de los 30 clubes de la Liga Profesional, más 6 de la Primera Nacional (Quilmes, Atlético de Rafaela, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste y Godoy Cruz).

Fixture Central Córdoba

Fecha 1 – 7 marzo

4ª/5ª/6ª: Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia

Fecha 2 – 14 marzo

4ª/5ª/6ª: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza

Fecha 3 – 21 marzo

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Vélez

7ª/8ª/9ª: Vélez vs. Central Córdoba

Fecha 4 – 28 marzo

4ª/5ª/6ª: Banfield vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Banfield

Fecha 5 – 2 abril

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Racing

7ª/8ª/9ª: Racing vs. Central Córdoba

Fecha 6 – 11 abril

4ª/5ª/6ª: Rosario Central vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Rosario Central

Fecha 7 – 18 abril

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Godoy Cruz

7ª/8ª/9ª: Godoy Cruz vs. Central Córdoba

Fecha 8 – 25 abril

4ª/5ª/6ª: Platense vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Platense

Fecha 9 – 2 mayo

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Sarmiento

7ª/8ª/9ª: Sarmiento vs. Central Córdoba

Fecha 10 – 9 mayo

4ª/5ª/6ª: Belgrano vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Belgrano

Fecha 11 – 16 mayo

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Atlético de Rafaela

7ª/8ª/9ª: Atlético de Rafaela vs. Central Córdoba

Fecha 12 – 23 mayo

4ª/5ª/6ª: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra

Fecha 13 – 30 mayo

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Aldosivi

7ª/8ª/9ª: Aldosivi vs. Central Córdoba

Fecha 14 – 6 junio

4ª/5ª/6ª: Boca Juniors vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Boca Juniors

Fecha 15 – 13 junio

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Colón

7ª/8ª/9ª: Colón vs. Central Córdoba

Fecha 16 – 20 junio

4ª/5ª/6ª: Huracán vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Huracán

Fecha 17 – 27 junio

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Estudiantes (LP)

7ª/8ª/9ª: Estudiantes (LP) vs. Central Córdoba

Fecha 18 – 4 julio

4ª/5ª/6ª: Tigre vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Tigre

Fecha 19 – 11 julio

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

7ª/8ª/9ª: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Fecha 20 – 1 agosto

4ª/5ª/6ª: Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia

Fecha 21 – 8 agosto

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Ferro

7ª/8ª/9ª: Ferro vs. Central Córdoba

Fecha 22 – 15 agosto

4ª/5ª/6ª: Lanús vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Lanús

Fecha 23 – 22 agosto

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Independiente

7ª/8ª/9ª: Independiente vs. Central Córdoba

Fecha 24 – 29 agosto

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Newell’s

7ª/8ª/9ª: Newell’s vs. Central Córdoba

Fecha 25 – 5 septiembre

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. San Martín (SJ)

7ª/8ª/9ª: San Martín (SJ) vs. Central Córdoba

Fecha 26 – 12 septiembre

4ª/5ª/6ª: Argentinos vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Argentinos

Fecha 27 – 19 septiembre

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Instituto

7ª/8ª/9ª: Instituto vs. Central Córdoba

Fecha 28 – 26 septiembre

4ª/5ª/6ª: Tallares vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Tallres

Fecha 29 – 3 octubre

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Estudiantes (Río IV)

7ª/8ª/9ª: Estudiantes (Río IV) vs. Central Córdoba

Fecha 30 – 10 octubre

4ª/5ª/6ª: Barracas Central vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Barracas Central

Fecha 31 – 24 octubre

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Quilmes

7ª/8ª/9ª: Quilmes vs. Central Córdoba

Fecha 32 – 31 octubre

4ª/5ª/6ª: River vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. River

Fecha 33 – 7 noviembre

4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Unión

7ª/8ª/9ª: Unión vs. Central Córdoba

Fecha 34 – 14 noviembre

4ª/5ª/6ª: San Lorenzo vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. San Lorenzo

Fecha 35 – 28 noviembre

4ª/5ª/6ª: Gimnasia (LP) vs. Central Córdoba

7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Gimnasia (LP)