Central Córdoba ya tiene definido el fixture de Juveniles para 2026

La Liga Profesional confirmó el calendario del Torneo de Juveniles y el Ferroviario debutará el 7 de marzo ante Defensa y Justicia. El certamen contará con 35 fechas y participación de 36 clubes.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anunció el fixture del Torneo de Juveniles 2026 en donde participará Central Córdoba con sus categorías formativas. Los chicos ferroviarios debutarán el sábado 7 de marzo ante Defensa y Justicia, las categorías 4ª, 5º y 6ª jugarán en condición de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de locales.
Serán un total de 35 fechas en las que solo habrá parate los sábados 18 y 25 de julio y 17 de octubre, mientras que el sábado 21 de noviembre servirá para recuperar partidos.
De este certamen participarán las divisiones inferiores de los 30 clubes de la Liga Profesional, más 6 de la Primera Nacional (Quilmes, Atlético de Rafaela, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste y Godoy Cruz).
Fixture Central Córdoba
Fecha 1 – 7 marzo
4ª/5ª/6ª: Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia
Fecha 2 – 14 marzo
4ª/5ª/6ª: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza
Fecha 3 – 21 marzo
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Vélez
7ª/8ª/9ª: Vélez vs. Central Córdoba
Fecha 4 – 28 marzo
4ª/5ª/6ª: Banfield vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Banfield
Fecha 5 – 2 abril
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Racing
7ª/8ª/9ª: Racing vs. Central Córdoba
Fecha 6 – 11 abril
4ª/5ª/6ª: Rosario Central vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Rosario Central
Fecha 7 – 18 abril
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Godoy Cruz
7ª/8ª/9ª: Godoy Cruz vs. Central Córdoba
Fecha 8 – 25 abril
4ª/5ª/6ª: Platense vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Platense
Fecha 9 – 2 mayo
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Sarmiento
7ª/8ª/9ª: Sarmiento vs. Central Córdoba
Fecha 10 – 9 mayo
4ª/5ª/6ª: Belgrano vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Belgrano
Fecha 11 – 16 mayo
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Atlético de Rafaela
7ª/8ª/9ª: Atlético de Rafaela vs. Central Córdoba
Fecha 12 – 23 mayo
4ª/5ª/6ª: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
Fecha 13 – 30 mayo
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Aldosivi
7ª/8ª/9ª: Aldosivi vs. Central Córdoba
Fecha 14 – 6 junio
4ª/5ª/6ª: Boca Juniors vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Boca Juniors
Fecha 15 – 13 junio
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Colón
7ª/8ª/9ª: Colón vs. Central Córdoba
Fecha 16 – 20 junio
4ª/5ª/6ª: Huracán vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Huracán
Fecha 17 – 27 junio
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Estudiantes (LP)
7ª/8ª/9ª: Estudiantes (LP) vs. Central Córdoba
Fecha 18 – 4 julio
4ª/5ª/6ª: Tigre vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Tigre
Fecha 19 – 11 julio
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
7ª/8ª/9ª: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
Fecha 20 – 1 agosto
4ª/5ª/6ª: Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia
Fecha 21 – 8 agosto
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Ferro
7ª/8ª/9ª: Ferro vs. Central Córdoba
Fecha 22 – 15 agosto
4ª/5ª/6ª: Lanús vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Lanús
Fecha 23 – 22 agosto
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Independiente
7ª/8ª/9ª: Independiente vs. Central Córdoba
Fecha 24 – 29 agosto
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Newell’s
7ª/8ª/9ª: Newell’s vs. Central Córdoba
Fecha 25 – 5 septiembre
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. San Martín (SJ)
7ª/8ª/9ª: San Martín (SJ) vs. Central Córdoba
Fecha 26 – 12 septiembre
4ª/5ª/6ª: Argentinos vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Argentinos
Fecha 27 – 19 septiembre
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Instituto
7ª/8ª/9ª: Instituto vs. Central Córdoba
Fecha 28 – 26 septiembre
4ª/5ª/6ª: Tallares vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Tallres
Fecha 29 – 3 octubre
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Estudiantes (Río IV)
7ª/8ª/9ª: Estudiantes (Río IV) vs. Central Córdoba
Fecha 30 – 10 octubre
4ª/5ª/6ª: Barracas Central vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Barracas Central
Fecha 31 – 24 octubre
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Quilmes
7ª/8ª/9ª: Quilmes vs. Central Córdoba
Fecha 32 – 31 octubre
4ª/5ª/6ª: River vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. River
Fecha 33 – 7 noviembre
4ª/5ª/6ª: Central Córdoba vs. Unión
7ª/8ª/9ª: Unión vs. Central Córdoba
Fecha 34 – 14 noviembre
4ª/5ª/6ª: San Lorenzo vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. San Lorenzo
Fecha 35 – 28 noviembre
4ª/5ª/6ª: Gimnasia (LP) vs. Central Córdoba
7ª/8ª/9ª: Central Córdoba vs. Gimnasia (LP)