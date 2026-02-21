Milei avanza en medio de la incertidumbre

La energía destructiva de Javier Milei, simbolizada en la motosierra, no tiene enfrente una fuerza equivalente capaz de detenerla.

Hoy 05:27

Por Héctor M. Guyot, en diario La Nación

Parece que la democracia argentina va camino de conseguir lo que empezó a intentarse sin éxito hace poco más de cuarenta años. Imposible no recordar que, tras asumir la presidencia y después de denunciar en campaña un pacto militar-sindical, Raúl Alfonsín impulsó una ley para democratizar a los sindicatos que el peronismo, con los gremios en la primera línea de fuego, resistió como si en ello le fuera la vida. Quizá algo de eso había. Los sindicatos y sus jerarcas han cifrado lo que podría llamarse “la identidad peronista”, en medio de las volteretas ideológicas a las que el ala política del “movimiento” se entregó según pasaban los años, solo con el fin de acomodarse a los vientos de cambio y conservar la cercanía del poder. De la confrontación contra la ley Mucci, que naufragó en el Senado por un voto, surgió el liderazgo de Saúl Ubaldini, y el sindicalismo se convirtió en el bastión en el que se refugió un peronismo golpeado por la derrota de 1983. Desde allí inició la carga contra el gobierno radical: difíciles de olvidar, también, los trece paros nacionales que sufriría Alfonsín durante su mandato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hoy los tiempos son otros y la reforma laboral avanza en el Congreso. Parecen estar dadas las condiciones para conseguir lo que antes era imposible. La energía destructiva de Javier Milei, simbolizada en la motosierra, no tiene enfrente una fuerza equivalente capaz de detenerla. Esa energía opera, punto importante, sobre un terreno que el kirchnerismo destruyó antes. La aventura de los santacruceños dejó un páramo desolador, ante el cual una mayoría de la sociedad se convenció de que el país necesitaba un giro de 180 grados.

No olvidemos que Milei pertenece a la ola global de líderes exitosos que, en medio de severas crisis económicas y de sentido, apuntaron sus cañones contra las elites para erigirse en fundadores de un nuevo orden. Aquí la elite en cuestión -la casta, término del que con astucia se apropiaron los libertarios- no es otra que la patria corporativa, conformada básicamente por sindicalistas vitalicios y ricos, un ramillete de empresarios e industriales cercanos al poder que siempre ganan, y políticos que llegan a la cima para, desde allí, administrar el asalto a las arcas públicas y llevarse su parte del botín. Son el producto, macerado durante décadas, de la matriz que fraguó Perón a imagen y semejanza del fascismo italiano. Llevado por la ambición desmedida de un amante de las cajas fuertes, el kirchnerismo forzó el mecanismo de saqueo hasta extremos inimaginables, en un festival de corrupción que no tiene parangón en la historia nacional, y la matriz estalló. Hoy Milei avanza en medio de la confusión que el humo de ese derrumbe dejó en la escena.

La aprobación de la ley en el Senado parece un paso positivo. Alfonsín se desgastó en el primer año de gobierno cuando su ley no prosperó. Y, a fin de cuentas, la sociedad argentina apostó por este proyecto. Hay que darle pista, aun con las dudas que despierta, como las concesiones al poder de los sindicatos y el impacto inmediato de la nueva regulación -parte de un paquete mayor- sobre los trabajadores.

El cierre de Fate le puso rostros concretos a la crisis. Se escucharon relatos de operarios que, al perder su trabajo, no saben cómo seguirán sosteniendo a la familia y pagando la educación de sus hijos. Hasta el FMI pidió al Gobierno “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”. Así como corta subsidios injustificables, la motosierra, ya lo hemos visto, también puede cercenar nervios sensibles.

Muchos kirchneristas, inhabilitados para la autocrítica, responsabilizaron al Gobierno del cierre de Fate. Desconocerán eternamente, a pesar de tener a su líder presa, haber sido la máxima expresión de un corporativismo extractivo que vació al país. Su paso por el poder, precisamente, dejó en claro que hay que desmantelar ese Estado en el que unos pocos se dan la gran vida a costa del resto. Sin embargo, acaso haya que prevenirse de reincidir en viejas recetas que suenan bien en la teoría pero que, en este suelo, no parecen funcionar como dicen los manuales. Recetas fallidas que, con las particularidades de cada caso, impulsaron la apertura más o menos indiscriminada de la economía y el retiro del Estado para que el mercado ordenara las cosas, y que, en lugar de sacarnos adelante, nos precipitaron en la siguiente crisis. Nadie quiere acabar en el otro extremo del péndulo en el que oscilamos desde hace tanto.

Pero toda política se despliega en un contexto determinado. Cambió el mundo y cambió el país. Quizá no todavía en su estructura profunda, pero sí en su sociedad, que dijo basta a lo que había y le puso fichas a algo nuevo. Milei ha probado ser un destructor eficaz. Construir es más difícil. La apertura deja a las industrias nacionales en desventaja, ahogadas por una presión tributaria excesiva y sin reflejos entrenados para competir. El Presidente necesita demostrar pronto que casos como el de Fate representan inevitables dolores de parto y no una recaída en viejas pesadillas. También, encontrar algún alivio que morigere esos dolores.

Mientras, la incertidumbre sigue latente. No sabemos todavía si a la primera oportunidad el peronismo se reconstituirá desde los escombros, si a partir de ellos los Milei establecerán su propia forma de hegemonía o si, por el contrario, estamos ante el alumbramiento de algo nuevo. Es todo muy incipiente y el camino es largo. Lo único seguro es que el país no puede seguir como venía.