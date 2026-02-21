“Tengo lo necesario para establecer nuevos récords en el boxeo”: Floyd Mayweather anunció su regreso

Nueve años después de su retiro invicto, la leyenda estadounidense volverá al ring tras su pelea de exhibición de abril frente a Mike Tyson.

Hoy 05:45

Floyd Mayweather, una de las grandes leyendas del boxeo moderno, anunció que regresará a la actividad profesional nueve años después de su retiro, que se produjo en 2017 con un récord perfecto de 50 triunfos y ninguna derrota.

El ex campeón mundial en cinco divisiones informó, en un comunicado difundido por la cadena ESPN, que volverá a competir oficialmente luego de disputar una pelea de exhibición frente a Mike Tyson, prevista para abril. Mayweather cumplirá 49 años el próximo martes.

"Tengo lo necesario para establecer nuevos récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Tyson hasta mi siguiente pelea profesional, nadie tendrá un impacto mayor en la taquilla ni una audiencia global más grande", afirmó Money.

El estadounidense firmó un acuerdo exclusivo con el promotor CSI Sports/Fight Sports, que comenzará a regir una vez finalizada la exhibición con Tyson. Según el comunicado, su primera pelea profesional tras el regreso estaría programada para mitad de año, con rival aún por confirmar.

La última pelea oficial de Mayweather fue en agosto de 2017, cuando derrotó al entonces campeón de la UFC Conor McGregor en un combate que batió récords de audiencia y recaudación. Desde entonces, participó en diversos combates de exhibición frente a figuras del espectáculo, influencers y otros ex boxeadores, entre ellos John Gotti III.

Durante más de una década, Mayweather fue considerado el mejor libra por libra del boxeo y una de las mayores atracciones del deporte. En 2015 protagonizó, ante Manny Pacquiao, la pelea más lucrativa de la historia hasta ese momento y llegó a ser el deportista mejor pago del mundo, con ingresos que superaron los 300 millones de dólares en un solo año, según Forbes.

Figura tan dominante como polémica, Mayweather fue criticado a lo largo de su carrera por su estilo defensivo y su cuidada elección de rivales, aunque su inteligencia táctica, su estado físico y su longevidad en la élite le valieron el respeto de colegas y especialistas.

Ahora, nueve años después de colgar los guantes por tercera vez, el invicto campeón asegura que volverá a subirse al ring para competir "de verdad" y extender una carrera que ya es parte de la historia grande del boxeo.