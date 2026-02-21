Córdoba: desbarataron banda que había cometido múltiples robos en Traslasierra

Hay cuatro detenidos. La organización operaba bajo la modalidad “escruche” y estaba integrada por hombres con antecedentes delictivos.

Hoy 07:02

La Policía de Córdoba desarticuló una banda delictiva vinculada a múltiples robos domiciliarios registrados durante 2025 en la región de Traslasierra, luego de un operativo realizado en la localidad de Las Tapias.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el grupo estaba conformado por al menos cuatro personas que actuaban bajo la modalidad conocida como “escruche”, que consiste en ingresar a viviendas deshabitadas mediante el escalamiento o el forzamiento de aberturas para sustraer dinero y objetos de valor.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio alquilado donde fueron detenidos cuatro hombres de 25, 27, 35 y 45 años, todos oriundos de Córdoba Capital y con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Según lo precisado por Cadena 3, la investigación permitió establecer que los sospechosos se trasladaban en distintos vehículos hacia el Valle de Traslasierra para cometer los ilícitos y luego regresar a la capital provincial.

En el marco de los allanamientos, se procedió al secuestro de tres automóviles y diversos elementos considerados de interés para la causa.

El operativo fue encabezado por personal de la División Investigaciones de la Departamental San Javier y se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 1, a cargo de la Dra. Lucrecia Zambrana. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.