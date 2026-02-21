Los choques nuestros de cada fin de semana: dos autos y una moto

Lectores de Diario Panorama hicieron llegar imágenes de tres vehículos que se vieron involucrados en un siniestro vial en la esquina de Independencia y Marconi.

Hoy 07:58

Alrededor de las siete de la mañana de este sábado un nuevo siniestro vial se dio en inmediaciones del cruce de Independencia y Marconi, en la zona su de nuestra Capital.

Las imágenes enviados por lectores de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (385-5795000), muestra a dos automóviles, un Toyota Corolla y un Ford Ka, sobre Independencia con visibles daños en su carrocería.

Mientras que otra fotografía muestra una motocicleta, aparentemente una enduro, sobre la vereda.

También indican que al parecer no se habrían registrado heridos de consideración.